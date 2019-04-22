شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. السلع والخدمات الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً الشهر الماضي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء النشرة الإحصائية لمتوسطات أسعار السلع والخدمات لشهر مارس 2019 مقارنةً بشهر فبراير الذي سبقه، وأبرزت السلع والخدمات التي سجلت أكبر نسبة ارتفاع وتلك التي سجلت أكبر نسبة انخفاض خلال شهر مارس.
وصنف التقرير السلع والخدمات إلى خمس فئات: (السلع الغذائية، والسلع غير الغذائية، والخدمات، والأعلاف والحيوانات الحية، السلع الإنشائية).
وجاء كلٌ من (قرع عسلي، وبرتقال أبوصرة مصري، وطماطم محلي، وطماطم مستورد، وكوسة محلي) كأكثر السلع الغذائية ارتفاعاً، في حين كان (حبحب “بطيخ” محلي، ورمان هندي، وهيل هندي، وبطاطس وسط محلي، وخس محلي) أكثر السلع الغذائية التي انخفضت أسعارها.
أما السلع غير الغذائية فسجلت (مناديل ورق محلي “فاين”، وصابون سائل للأواني “فيري”، وشماغ البسام، وعباءة نسائية، وفانلة داخلية نصف كم “الأصيل”) النسبة الأعلى لارتفاع الأسعار، أما تلك الأكثر انخفاضاً فكانت (عقال سوري، ومبيد حشرات بخاخ “ريد”، وشيلة “طرحة”، وثوب صيفي رجالي “الأصيل”، وفحم).
أما الخدمات، فأوضح التقرير أن أكثر التي حققت أعلى نسبة ارتفاع هي (كشف طبيب أسنان، وخياطة للنساء والبنات، وشقة مفروشة، وكشف طبيب أطفال، وخياطة للرجال والأولاد)، والأكثر انخفاضاً هي (إقامة بالفنادق، ونفقات الحفلات والأفراح، وكشف طبيب عام، وإصلاح سيارة “ميكانيكا”، وتكلفة طبخ الذبيحة).
السلع الأكثر ارتفاعاً خلال مارس 2019 مقارنة بفبراير 2019
|السلعة
|وحدة القياس
|متوسط السعر فبراير 2019
|متوسط السعر مارس 2019
|نسبة التغير
|أولاً: السلع الغذائية
|قرع عسلي
|1 كجم
|6.42
|6.79
|5.71
|برتقال أبوصرة مصري
|1 كجم
|4.13
|4.3
|4.11
|طماطم محلي
|1 كجم
|4.55
|4.7
|3.41
|طماطم مستورد
|1 كجم
|4.8
|4.96
|3.31
|كوسة محلي
|1 كجم
|5.21
|5.37
|2.99
|ثانياً: السلع غير الغذائية
|مناديل ورق محلي “فاين”
|علبة
|2.68
|2.78
|3.43
|صابون سائل للأواني “فيري”
|1 لتر
|12.73
|12.98
|1.96
|شماغ “البسام”
|شماغ
|109.18
|109.64
|0.42
|عباءة نسائية
|عباءة
|104.22
|104.58
|0.35
|فانلة داخلية نصف كم “الأصيل”
|فانلة
|11.45
|11.48
|0.34
|ثالثاً: الخدمات
|كشف طبيب أسنان
|زيارة
|153.91
|157.63
|2.42
|خياطة للنساء والبنات
|تفصيل ثوب
|55.45
|56.6
|2.07
|شقة مفروشة
|تكلفة
|216.84
|221.03
|1.93
|كشف طبيب أطفال
|زيارة
|65.62
|66.18
|0.85
|خياطة للرجال والأولاد
|تفصيل ثوب
|84.9
|85.59
|0.82
|رابعاً: الأعلاف والحيوانات الحية
|غنم نجدي
|خروف
|1112.08
|1129.49
|1.57
|غنم حري
|خروف
|1013.97
|1028.28
|1.41
|غنم نعيمي
|خروف
|1111.68
|1123.67
|1.08
|غنم سواكني
|خروف
|736.14
|742.5
|0.86
|تيس بلدي “جذع”
|تيس
|712.14
|716.43
|0.6
|خامساً: السلع الإنشائية
|حديد تسليح 8 مم وطني
|طن
|2574.91
|2819.44
|9.5
|حديد تسليح 10 مم وطني
|طن
|2584.81
|2826.23
|9.34
|حديد تسليح 14 مم وطني
|طن
|2309.12
|2476.4
|7.24
|حديد تسليح 12 مم وطني
|طن
|2308.81
|2476.23
|7.24
|حديد تسليح 16 مم وطني
|طن
|2308.67
|2475.91
|7.24
السلع الأكثر انخفاضاً خلال مارس 2019 مقارنة بفبراير 2019
|السلعة
|وحدة القياس
|فبراير 2019
|مارس 2019
|نسبة التغير
|أولاً: السلع الغذائية
|حبحب “بطيخ” محلي
|1 كجم
|2.77
|2.66
|4.15
|رمان هندي
|1 كجم
|12.92
|12.39
|4.1
|هيل هندي
|1 كجم
|116.68
|112.63
|3.47
|بطاطس وسط محلي
|1 كجم
|3.59
|3.48
|3.2
|خس محلي
|1 كجم
|6.1
|5.92
|3.05
|ثانياً: السلع غير الغذائية
|عقال سوري
|عقال
|27.55
|27.1
|1.65
|مبيد حشرات بخاخ “ريد”
|عبوة
|9.71
|9.56
|1.5
|شيلة “طرحة”
|شيلة
|24.17
|23.86
|1.29
|ثوب صيفي رجالي “الأصيل”
|ثوب
|83.65
|82.77
|1.05
|فحم
|1 كجم
|7.34
|7.3
|0.63
|ثالثاً: الخدمات
|إقامة بالفنادق
|أجرة غرفة واحدة
|436.13
|423.69
|2.85
|نفقات الحفلات والأفراح
|تكلفة
|13365.97
|13073.61
|2.19
|كشف طبيب عام
|زيارة
|47.52
|47.3
|0.47
|إصلاح سيارة “ميكانيكا”
|أجرة إصلاح
|90.59
|90.5
|0.1
|تكلفة طبخ الذبيحة
|تكلفة
|245.82
|245.66
|0.06
|رابعاً: السلع الإنشائية
|خشب روماني
|3 م
|1014.86
|1004.2
|1.05
|خشب تيك إفريقي
|3 م
|4503.07
|4470
|0.73
|ألمونيوم (حلق جنب سعودي)
|5.8 م
|66.01
|65.64
|0.56
|خرسانة مقاوم 350 ك
|3 م
|190.82
|189.98
|0.44
|إسمنت أبيض وطني
|كيس 50 كجم
|38.74
|38.58
|0.39
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.