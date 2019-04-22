شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر» يُعرِّف «الدهون الثلاثية».. وحالات ارتفاعها وطرق علاجها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

عرَّف الدكتور خالد النمر، اختصاصي القلب، الدهون الثلاثية بأنها مركبات عضوية دهنية يُصنَع جزء منها في الجسم ويمتص الجزء الآخر من الطعام، موضحاً أنها تستخدم لإنتاج الطاقة، كما قد تكون في مجرى الدم جاهزة لإنتاج الطاقة في الخلايا “نسبة قليلة” وما زاد عن حاجة الجسم فيخزنه على شكل شحوم تُستدعى عند الحاجة “الغالبية العظمى”.

وأوضح النمر أن هناك حالات ترتفع فيها الدهون الثلاثية وهي: السمنة، والكحول والتدخين وعدم ممارسة الرياضة وإدمان الوجبات السريعة وعدم التحكم بالسكري وضعف الغدة الدرقية.

وعن كيف يمكن علاج ارتفاع الدهون الثلاثية قال النمر إنه يكون بالحمية الغذائية والتمارين الرياضية وإنقاص الوزن للمصابين بالسمنة، وأخيراً باستخدام الأدوية. ومن الملاحظ أن حدوث نقص بسيط في الوزن ممكن أن يحدث تغيراً كبيراً في مستوى هذه الدهون يوازي في بعض الأحيان تأثير الأدوية.