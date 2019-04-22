السعودية: قوات الأمن تعتقل 13 شخصا لتخطيطهم لهجمات

نقلت وكالة الأنباء السعودية عن السلطات قولها يوم الاثنين إنها ألقت القبض على 13 شخصا لصلتهم بالتخطيط لهجمات في المملكة، وذلك بعد يوم من إعلان قوات الأمن أنها أحبطت هجوما شمالي العاصمة الرياض.
وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع يوم الأحد على مبنى لأمن الدولة في منطقة الرياض.
وقالت قوات الأمن إنها قتلت أربعة متشددين يشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية خططوا لهجوم يوم الأحد.
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