محمد بن راشد للحكومة: لن يمر شيء من دون متابعة بكل شفافية

اسماء السيد - "الخليج 365" من دبي: نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم صورة قال إنها وصلته من خلال المتسوقين السريين تظهر ازدحامًا لمتعاملين في بريد الإمارات وبطئًا في تقديم الخدمات وتدني في جودة ومستوى تقديمها، معبّرًا عن رفضه لهذا المستوى غير الجيد من الخدمات، وموجّهًا كلامه إلى جميع من في الحكومة بأنه لن يمر شيء من دون متابعة بكل شفافية، وأنه لن يكون ضمن فريقه من يستمر في تقديم هذا المستوى.

"الخليج 365" من دبي: قال الشيخ محمد في تغريداته: "صورة وصلتني عبر متسوق سري عن مستوى الخدمات في بريد الإمارات... ‏ليس هذا مستوانا.. ولا خدماتنا.. ولن يكون ضمن فريقي من يستمر في تقديم هذا المستوى".

Advertisements

تابع "أرسلنا فريقًا للتحقق من مستوى خدمات بريد الإمارات في أحد مراكزهم.. عاد الفريق بهذا التقرير.. أضعه أمام الجميع بكل شفافية.. وأقول لجميع من في الحكومة: لن يمر شيء من دون متابعة بكل شفافية".







