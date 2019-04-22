دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف Realme C2 ينطلق رسمياً بقدرة بطارية 4000 mAh وسعر يبدأ من 85 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة Realme اليوم عن هاتفها منخفض التكلفة Realme C2 الذي يأتي بتحسينات في قدرة البطارية التي تصل إلى 4000 mAh، كما يضم رقاقة معالج Helio P22 بدقة تصنيع 12 نانومتر.

يأتي هاتف Realme C2 اليوم بمواصفات الهواتف المتوسطة مع سعر يبدأ من 85 دولار، أيضاً يضم الهاتف شاشة بحجم 6.1 إنش مميزة بجودة عرض HD، وتضم نتوء waterdrop في الجزء العلوي.

كما يأتي الهاتف بأكثر من نموذج يختلف في الذاكرة العشوائية والسعة التخزينية، حيث يأتي النموذج الرئيسي للهاتف بذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 16 جيجا بايت، أو 3 جيجا بايت رام وسعة 32 جيجا بايت في النموذج الثاني للهاتف، كما يدعم الهاتف فتحة لبطاقة ذاكرة خارجية microSD، أيضاً يدعم اثنان من شرائح SIM.

ويضم هاتف Realme C2 كاميرة خلفية مزدوجة مميزة بمستشعر 13 مع مستشعر 2 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بمستشعر 5 ميجا بيكسل.

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ويعمل هذا الإصدار بنظام تشغيل Android Pie مع واجهة Color OS 6.0، كما يدعم أيضاً تقنية Chroma Boost في الكاميرة لتباين أعلى في الألوان، أيضاً يمكن تسجيل فيديو بالحركة البطيئة عند 80 إطار لكل ثانية ودقة عرض 480 بيكسل.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Realme C2 في 15 من مايو على Flipkart ، حيث يتوفر الهاتف بلوني الأزرق والأسود، ويبدأ تسعير الهاتف من 85 دولار ويصل إلى 115 دولار في أعلى نموذج للهاتف.

المصدر

هذا الموضوع هاتف Realme C2 ينطلق رسمياً بقدرة بطارية 4000 mAh وسعر يبدأ من 85 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.