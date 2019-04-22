شكرا لقرائتكم خبر عن مثول 5 مليارديرات جزائريين أمام المحكمة بعد اعتقالهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تلفزيون النهار إن 5 مليارديرات جزائريين مثلوا أمام المحكمة اليوم الاثنين لمواجهة اتهامات من وكيل الجمهورية (النائب العام) عقب اعتقالهم فى إطار تحقيق فى قضايا فساد. وأضاف تلفزيون النهار أن الخمسة هم إسعد ربراب، الذى يعتبر أغنى رجل أعمال فى الجزائر، و4 أخوة من عائلة كونيناف التى يُعتقد بأن علاقة وثيقة تربطها بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

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