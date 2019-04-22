مصرع 23 شخصا وإصابة 38 آخرين إثر تصادم حافلتين بالسودان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 23 شخصاً مصرعهم، وأُصيب 38 آخرون بإصابات مختلفة، فى حادث سير مروع بالسودان.
وقع الحادث عند الكيلو 267 بطريق شريان الشمال، إثر تصادم حافلتين إحداهما قادمة من مدينة دنقلا بالولاية الشمالية والأخرى كانت فى طريقها من الخرطوم إلى دنقلا، وذلك نتيجة محاولة الحافلة الثانية تخطى سيارة كانت أمامها، فاصطدمت بالأخرى فى الاتجاه المعاكس، ونتج عن الحادث مصرع 23 شخصاً وإصابة 38 آخرين.
وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات، وتسليم جثامين الضحايا إلى ذويهم بعد موافقة الجهات المختصة التى تولت التحقيق.
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