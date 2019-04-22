شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الأمن السعودية تعتقل 13 شخصا لتخطيطهم لهجمات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة الأنباء السعودية عن السلطات قولها اليوم الاثنين إنها ألقت القبض على 13 شخصا لصلتهم بالتخطيط لهجمات فى المملكة، وذلك بعد يوم من إعلان قوات الأمن أنها أحبطت هجوما شمالى العاصمة الرياض.
وأعلن تنظيم داعش الإرهابى مسؤوليته عن الهجوم الذى وقع أمس على مبنى لأمن الدولة فى منطقة الرياض. وقالت قوات الأمن إنها قتلت 4 متشددين يشتبه فى انتمائهم لتنظيم داعش خططوا لهجوم أمس الأحد.
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