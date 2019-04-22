تحرير تسعة مختطفين في حلب السورية

ووفقا لبيان صادر عن مركز المصالحة الروسي في سوريا: "في الثاني والعشرين من نيسان/ أبريل جرى تبادل تسعة مواطنين سوريين تحتجزهم قوات المعارضة المسلحة مقابل تسعة أشخاص ينتمون للجماعات المسلحة في منطقة مدينة تادف في محافظة حلب".

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وتم تنظيم التبادل بمشاركة ممثلين عن وزارات الدفاع الروسية والتركية والإيرانية في إطار مجموعة العمل الأساسية التي تم تأسيسها عقب الاجتماع الدولي حول سوريا في أستانا في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2017.

كما حضر ممثلون عن جمعية الهلال الأحمر السوري ومدير مكتب الأمم المتحدة في دمشق علاء عبد العزيز.