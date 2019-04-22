ووفقا لبيان صادر عن مركز المصالحة الروسي في سوريا: "في الثاني والعشرين من نيسان/ أبريل جرى تبادل تسعة مواطنين سوريين تحتجزهم قوات المعارضة المسلحة مقابل تسعة أشخاص ينتمون للجماعات المسلحة في منطقة مدينة تادف في محافظة حلب".
اقرأ أيضا: "سبوتنيك" تكشف مصير موظفي "الصليب الأحمر الدولي" المختطفين في إدلب
وتم تنظيم التبادل بمشاركة ممثلين عن وزارات الدفاع الروسية والتركية والإيرانية في إطار مجموعة العمل الأساسية التي تم تأسيسها عقب الاجتماع الدولي حول سوريا في أستانا في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2017.
كما حضر ممثلون عن جمعية الهلال الأحمر السوري ومدير مكتب الأمم المتحدة في دمشق علاء عبد العزيز.
كانت هذه تفاصيل خبر تحرير تسعة مختطفين في حلب السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.