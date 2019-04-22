مصر... ما حقيقة مد التصويت في الاستفتاء لـ"يوم رابع"

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ذكرت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، اليوم الاثنين، أن المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وضح حقيقة مد فترة التصويت، مؤكدا أنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن، وناشد، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد حاليا بمقر الهيئة، وسائل الإعلام بضرورة الالتزام بما تصدره الهيئة، حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.

ويصوت المصريين على التعديلات الدستورية، على مدى 3 أيام، تنتهي اليوم الاثني، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الخميس الماضي، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، بشأن إعلان الجدول الزمني للاقتراع.

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، يوم 16 أبريل الجاري، بحسب "أخبار اليوم".