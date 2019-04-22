مصر... ما حقيقة مد التصويت في الاستفتاء لـ"يوم رابع"

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© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
ويصوت المصريين على التعديلات الدستورية، على مدى 3 أيام، تنتهي اليوم الاثني، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الخميس الماضي، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، بشأن إعلان الجدول الزمني للاقتراع.
ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، يوم 16 أبريل الجاري، بحسب "أخبار اليوم".
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