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وبحسب موقع تواصل السعودي، فإن المعلومات عن المواطنين غير متوفرة، ولا يعلمون هل هما بالمستشفى أم خارج الفندق.
© AFP 2019 / ISHARA S. KODIKARA
وأوضح الحارثي، في حديث لـ"العربية.نت"، أن هناك إصابتين طفيفتين لموظف وموظفة يتبعان للخطوط السعودية، وهما بصحة جيدة، فيما فُقد موظف آخر يعمل ملاحاً، ويجري البحث عنه.
وأضاف أن السفارة كونت خلية للبحث عن السعوديين في الفنادق، إضافة إلى المرور على المستشفيات للتأكد من وجودهم من عدمه.
كانت العاصمة السريلانكية قد شهدت وقوع 8 انفجارات ضخمة في كنائس وفنادق، خلفت مئات القتلى والجرحى، بينهم أجانب.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة السعودية في سريلانكا تكشف مصير مواطنيها بعد التفجيرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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