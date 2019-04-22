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رئيس المجلس الانتقالي السوداني يستقبل وزير خارجية البحرين

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© REUTERS / REUTERS TV

الخرطوم — سبوتنيك. وقال بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري السوداني، اليوم الاثنين 22 أبريل / نيسان: "الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي تلقي رسالة تضامن ودعم لقيادة وشعب السودان من ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، نقلها له وزير خارجية مملكة البحرين خالد بن أحمد الذي استقبله في القصر الجمهوري بالخرطوم اليوم".

وبحسب البيان السوداني: "أكد وزير الخارجية البحريني وقوف البحرين قلبا وقالبا مع السودان وشعبه واستعدادها للعمل علي تطوير علاقات البلدين في كافة المجالات".
كما أعرب وزير الخارجية البحريني عن "ثقة البحرين في قدرة المجلس العسكري الانتقالي على وضع الأسس الصحيحة والكفيلة بتحقيق تطلعات الشعب السوداني".

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