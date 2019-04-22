- 1/2
- 2/2
© REUTERS / REUTERS TV
وبحسب البيان السوداني: "أكد وزير الخارجية البحريني وقوف البحرين قلبا وقالبا مع السودان وشعبه واستعدادها للعمل علي تطوير علاقات البلدين في كافة المجالات".
كما أعرب وزير الخارجية البحريني عن "ثقة البحرين في قدرة المجلس العسكري الانتقالي على وضع الأسس الصحيحة والكفيلة بتحقيق تطلعات الشعب السوداني".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المجلس الانتقالي السوداني يستقبل وزير خارجية البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.