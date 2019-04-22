ضبط 63 مليون دولار بحوزة مقربين من محافظ عراقي مقال

جاء ذلك في بيان للهيئة التي تعتبر مؤسسة عراقية رسمية تتولى الكشف عن ملفات الفساد، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".

© REUTERS / STRINGER

وقال البيان، إن "دائرة التحقيقات بالهيئة شكلت فريق تحقيق عالي المستوى للتقصي والتحري عن معلومات حول قيام محافظ نينوى المقال، بسحب مبالغ من الأموال المخصصة لإعادة الاستقرار في المحافظة".

وأوضحت الهيئة أن "إجراءاتها التحقيقية الجديدة أفضت إلى زيادة مجموع المبالغ التي تم ضبطها؛ إذ تجاوزت 76 مليار دينار (ما يعادل نحو 63 مليون دولار)".

ومطلع أبريل/ نيسان الجاري، خاطبت محكمة استئناف نينوى (شمال) محكمة استئناف أربيل عاصمة إقليم شمال العراق، لتنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق العاكوب.