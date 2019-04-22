- 1/2
- 2/2
جاء ذلك في بيان للهيئة التي تعتبر مؤسسة عراقية رسمية تتولى الكشف عن ملفات الفساد، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
© REUTERS / STRINGER
وقال البيان، إن "دائرة التحقيقات بالهيئة شكلت فريق تحقيق عالي المستوى للتقصي والتحري عن معلومات حول قيام محافظ نينوى المقال، بسحب مبالغ من الأموال المخصصة لإعادة الاستقرار في المحافظة".
وأوضحت الهيئة أن "إجراءاتها التحقيقية الجديدة أفضت إلى زيادة مجموع المبالغ التي تم ضبطها؛ إذ تجاوزت 76 مليار دينار (ما يعادل نحو 63 مليون دولار)".
ومطلع أبريل/ نيسان الجاري، خاطبت محكمة استئناف نينوى (شمال) محكمة استئناف أربيل عاصمة إقليم شمال العراق، لتنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق العاكوب.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 63 مليون دولار بحوزة مقربين من محافظ عراقي مقال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.