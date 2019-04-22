بموجب "أستانة".. تبادل للأسرى بين نظام الأسد والمعارضة

حلب / عمر كوباران / الخليج 365

قامت قوات نظام الأسد، وفصائل المعارضة السورية، الإثنين، بعملية لمبادلة الأسرى والمعتقلين بشكل متزامن، تم بموجبه إطلاق سراح 9 أشخاص من كل جانب.

وتأتي عملية التبادل بموجب نتائج مباحثات أستانة التي تنعقد جولة جديدة منها في 25 نيسان/ أبريل الجاري، بضمانة تركيا، وروسيا، وإيران.

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وأفاد مراسل الخليج 365، أن عملية التبادل تمت على خط التماس في منطقة أبو الزندين التابعة لمدينة الباب بريف حلب شمالي سوريا.

وسبق وأن تمت عمليتي تبادل بين الطرفين بجهود من الدبلوماسية التركية، أولها في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، و الثانية في 12 شباط/ فبراير من العام الجاري.

يشار إلى أن نظام الأسد يعتقل في سجونه 500 ألف شخص على الأقل، معظمهم تم اعتقاله بعد إنطلاق الحراك الثوري بسوريا في مارس/ آذار عام 2011. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.