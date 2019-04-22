العراق.. ضبط 63 مليون دولار بحوزة مقربين من محافظ مقال

العراق / علي جواد / الخليج 365

أعلنت هيئة النزاهة العامة في العراق، الاثنين، أن محافظ نينوى المقال، نوفل العاكوب، سحب بشكل غير قانوني نحو 63 مليون دولار من أموال مخصصة للمحافظة، مشيرة إلى أنه جرى ضبط المبلغ بحوزة مقربين من المحافظ المقال.

جاء ذلك في بيان للهيئة التي تعتبر مؤسسة عراقية رسمية تتولى الكشف عن ملفات الفساد.

وقال البيان، الذي اطلعت عليه الخليج 365، إن "دائرة التحقيقات بالهيئة شكلت فريق تحقيق عالي المستوى للتقصي والتحري عن معلومات حول قيام محافظ نينوى المقال، بسحب مبالغ من الأموال المخصصة لإعادة الاستقرار في المحافظة".

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وأوضحت الهيئة أن "إجراءاتها التحقيقية الجديدة أفضت إلى زيادة مجموع المبالغ التي تم ضبطها؛ إذ تجاوزت 76 مليار دينار (ما يعادل نحو 63 مليون دولار)".

ومطلع أبريل/ نيسان الجاري، خاطبت محكمة استئناف نينوى (شمال) محكمة استئناف أربيل عاصمة إقليم شمال العراق، لتنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق العاكوب.

وصوت البرلمان العراقي، في 24 مارس/آذار الماضي، على إقالة العاكوب ونائبيه بناءً على طلب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

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