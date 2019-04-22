أهمية الصلح في الاسقرار الأسري

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صحيفة الخليج الإلكترونية
قال تعالى: ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (سورة الأنفال آية 62) فجعل الله ألفة القلوب لا تقدر بثمن، وهو تبيان لعظمة الصلح والذي ذكره الله في كتابه الكريم ولم يكن لنبينا إلا تأييد ذلك فقد قال عليه الصلاة والسلام: ((ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة؟)) قال: قلنا: بلى، قال: ((إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة)).
وإن من أفضل ما يمكن إصلاحه هو إصلاح ما بين الرجل وزوجته فإن في صلاهما منفعة متعدية لأبنائهما واسقرار الأسرة، ولا يمكن تصور مدى الضرر الذي يصيب الأبناء من عدم تصالح الزوجين وافتراقهما من سوء المعيشة وفقد عنصر مهم وهو التربية وقد يمتد ذلك أثره إلى زعزعة إيمانهم وتقلب أحوالهم وكل ذلك وأكثر مما يشتت الأسرة ويضر المجتمع من حيث تقبل الوضع الاجتماعي فهو تفكك وفساد للبنة الأساسية للمجتمع وإن ما تحث عليه شريعتنا الإسلامية إذا تنازعا الزوجان أن يتم مصلاحتهما وذلك قبل أن تصل إلى القضاء مما فيه من تقليل نسبة إشتمالهما وزيادة البغض والشحناء بينهما وذلك منافي للاستمرار والاسقرار الأسري.
بقلم
عبدالإله عبدالعزيز الجعفري
طالب في كلية الحقوق بجامعة الملك فيصل
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