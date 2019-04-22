الشرقية.. انطلاق تمرينات #أسد_الجنوب_3

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الخليج - واس
انطلقت بالمنطقة الشرقية اليوم تمرينات “أسد الجنوب 3” المشترك، الذي تنفذه القوات البرية الملكية السعودية، بمشاركة قوات الجمهورية الفرنسية، بحضور قائد المنطقة الشرقية اللواء الركن عبدالله بن سعيد القحطاني ومن الجانب الفرنسي المقدم لوكيه.
ورحب قائد المنطقة الشرقية خلال كلمة ألقاها، بالضيوف المشاركين ، معلناً انطلاق تمرينات أسد الجنوب المشترك في نسختها الثالثة في المنطقة الشرقية بين القوات الفرنسية الصديقة والقوات البرية الملكية السعودية، وهو عبارة عن تمرين مركز قيادة يهدف إلى تبادل المعلومات وزيادة الخبرات بين قوات البلدين، كما يركز على تدريب القادة وهيئة الركن على التخطيط وعملية صنع القرار العسكري.
من جهته قال قائد القوة المشاركة من الجانب الفرنسي: إن تمرين أسد الجنوب هو تمرين حقيقي، وتمرين يسمح لنا كقوة فرنسية وقوة سعودية بتبادل الخبرات والمهارات بين الجانبين.
الجدير بالذكر أنه تم رفع علم المملكة العربية السعودية وعلم الجمهورية الفرنسية للدولتين المشاركتين في التمرين، إيذاناً ببدء التمرين وعزف السلام الملكي لكلا البلدين.
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