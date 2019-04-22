منظمات_حقوقية: فقدان 323 لاجئاً فلسطينياً منذ اندلاع الصراع في #سوريا

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الخليج - واس
كشفت منظمات حقوقية فلسطينية في لبنان، اليوم الاثنين، عن توثيق 323 لاجئاً فلسطينياً مفقوداً منذ اندلاع الصراع في سوريا عام 2011م.
وأفادت المنظمات الحقوقية خلال اجتماعها في بيروت اليوم بأن من بين المفقودين الفلسطينيين 37 لاجئة فلسطينية وذكرت أن أكثر من نصف المفقودين هم من أبناء مخيم اليرموك.
واتهمت المنظمات الحقوقية في بيان مشترك بعد الاجتماع، مليشيات مسلحة موالية لنظام الأسد قيامها بعمليات خطف واعتقال عشوائية استهدفت المدنيين الفلسطينيين في مختلف مناطق سيطرتها، وأكدت على وجود عدد كبير من المفقودين في سجون نظام الأسد لا يزال الأمن يتكتم على مصيرهم أو أماكن اعتقالهم، وهذا ما أكدته شهادات مفرج عنهم من سجون ومعتقلات النظام عن وجود لاجئين فلسطينيين هم في عداد المفقودين داخل سجون النظام.
واعتبرت المنظمات التي تتخذ من بيروت مقراً لها، أن ما يجري داخل سجون ومعتقلات نظام الأسد بحق اللاجئين الفلسطينيين جريمة حرب بكل المعايير.
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