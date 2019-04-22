الصحة: هذه 8 نصائح مهمة جدًا لـ #النساء_الحوامل

صحيفة الخليج الالكترونية نشرت “الصحة” في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر العديد من النصائح الصحية الخاصة للحوامل وذلك ضمن السلسلة التوعوية تحت شعار لحمل_صحي ، وقدمت 8 إرشادات للحوامل، وهي : التأكد من أخذ اللقاحات المناسبة قبل الحمل تناول الأطعمة الغنية بالحديد لتجنب فقر الدم Advertisements تناول أقراص حمض الفوليك عند التخطيط للحمل وحتى الأسبوع الثاني عشر ضرورة مناقشة الطبيب قبل تناول أي أدوية أو مكملات غذائية تجنب تناول اللحم والبيض غير المطبوخ الذي قد يحتوي على جرثومة الليستيـريا المسببة للإجهاض أو ولادة جنين متوفى. الطريقة المثالية لكيفية نوم الحامل، هي النوم على إحدى الجانبين مع تدعيم البطن بوسائد، ووضع وسادة بين الركبتين الحرص على القيلولة، مع التقليل من الشاي والقهوة والمشروبات الغازية قبل النوم تجنب النوم على الظهر الذي يؤدي إلى نقص وصول الدم والأكسجين للجنين.

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