العدل: تعيين 5 أعضاء في مجلس إدارة #هيئة_المحامين لدورته الثانية

صحيفة الخليج الالكترونية

أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً بتعيين 5 أعضاء في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين للدورة الثانية.

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ويأتي هذا القرار في سياق التأسيس المرحلي للهيئة إلى حين توفر شرط الترشيح المنصوص عليه في تنظيم الهيئة السعودية للمحامين وهو انتظام المرشح في دفع رسوم العضوية المقررة لمدة ثلاث سنوات.

وتضمن القرار تعيين كل من المحامي عبدالناصر السحيباني، والمحامي نزيه موسى، والمحامي الدكتور علاء ناجي، والمحامي الدكتور أسامة القحطاني، والمحامي الدكتور أحمد الصقيه.