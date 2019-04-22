الجزائر.. اعتقال أغنى 5 مليارديرات بعضهم مقرب من #بوتفليقة

الخليج - رويترز

أفاد التلفزيون الجزائري اليوم الاثنين بأنه جرى توقيف خمسة مليارديرات في إطار تحقيق في قضايا فساد، وبعضهم مقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي استقال هذا الشهر عقب احتجاجات حاشدة.

وأوضح التلفزيون أن الخمسة هم: يسعد ربراب الذي يعتبر أغنى رجل أعمال في الجزائر، وأربعة أشقاء من عائلة كونيناف، وفقاً لـ”رويترز”.

Advertisements

وتأتي الخطوة بعدما ذكر قائد الجيش قايد صالح الأسبوع الماضي، أنه يتوقع محاكمة أفراد في النخبة الحاكمة بتهمة الفساد.

وأشار التلفزيون الجزائري السبت الماضي إلى أن محكمة جزائرية استدعت رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، ووزير المالية الحالي محمد لوكال، وهما من المقربين بشدة لـ”بوتفليقة” في إطار تحقيق بشأن تبديد المال العام.