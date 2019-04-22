- 1/2
- 2/2
زينة الفدح
شهد مستشفى الملك عبد العزيز بجدة ولادة نادرة لمواطنة في العقد الثالث من العمر ، حيث نجح فريق طبي في المستشفى من إجراء عملية قيصرية للسيدة و توليدها بنجاح دون حدوث مضاعفات و جميعهم يتمتعون بصحة جيده ولله الحمد .
و أوضحت الصحة في جدة حيث أن السيدة قدمت إلى المستشفى في الشهور الأولى من الحمل ، و بمتابعة الأطباء في المستشفى وضعت السيدة توائمها الثلاثة بعد عملية قيصرية استمرت ساعتين ، و تم نقل الأطفال بعد العملية إلى قسم العناية المركزة لحديثي الولادة لمتابعة حالتهم الصحية .
و أكدت الدكتورة منال العسيري استشاري عناية مركزة لحديثي الولادة أن التوائم الثلاثة يتمتعون بصحة جيدة ، مشيرة إلى أن المستشفى مجهز من حيث الكوادر و الإمكانيات الفنية ، من أجهزة و معدات و حاضنات ، لإستقبال مثل هذه الحالات و غيرها ، ضمن اعلى معايير الخدمات الطبية .
كانت هذه تفاصيل خبر ولادة نادرة .. 3 توائم بمستشفى المؤسس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.