ولادة نادرة .. 3 توائم بمستشفى المؤسس

زينة الفدح

شهد مستشفى الملك عبد العزيز بجدة ولادة نادرة لمواطنة في العقد الثالث من العمر ، حيث نجح فريق طبي في المستشفى من إجراء عملية قيصرية للسيدة و توليدها بنجاح دون حدوث مضاعفات و جميعهم يتمتعون بصحة جيده ولله الحمد .

و أوضحت الصحة في جدة حيث أن السيدة قدمت إلى المستشفى في الشهور الأولى من الحمل ، و بمتابعة الأطباء في المستشفى وضعت السيدة توائمها الثلاثة بعد عملية قيصرية استمرت ساعتين ، و تم نقل الأطفال بعد العملية إلى قسم العناية المركزة لحديثي الولادة لمتابعة حالتهم الصحية .

و أكدت الدكتورة منال العسيري استشاري عناية مركزة لحديثي الولادة أن التوائم الثلاثة يتمتعون بصحة جيدة ، مشيرة إلى أن المستشفى مجهز من حيث الكوادر و الإمكانيات الفنية ، من أجهزة و معدات و حاضنات ، لإستقبال مثل هذه الحالات و غيرها ، ضمن اعلى معايير الخدمات الطبية .