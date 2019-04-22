شكرا لقرائتكم خبر عن «كاتب» يتساءل: هل يشك «الشورى» في دقة بيانات «الإسكان»؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في مقال بعنوان “الشورى وشفافية الإسكان” نشرته جريدة الرياض، تطرق الكاتب الصحفي، دكتور سليمان الرويشد، إلى مناقشة التقرير السنوي لوزارة الإسكان داخل مجلس الشورى.

وقال:”يبدو أن لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى في مناقشتها للتقرير السنوي لوزارة الإسكان تساورها بعض الشكوك عن دقة البيانات والأرقام التي تضمنها ذلك التقرير عن برنامج «سكني»، خاصة عدد الوحدات السكنية الجاهزة والتي تحت الإنشاء التي خصصت للمواطنين المستحقين للدعم السكني إضافة إلى قروض التمويل من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك ومؤسسات التمويل التجارية”.

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وأشار إلى مطالبة أعضاء اللجنة بتوضيح عـدد المنتجـات المسـلمة «فعلياً» للمواطنين ضمن برنامج سكني، من وحدات وأراضٍ وقروض سكنية، وما لم يسلم من تلك المنتجات، وأسباب عدم التسليم. كما نبهت اللجنة أيضاً إلى أهمية معرفة الأسباب وراء إحجام البعض عن استلام تلك المنتجات، أو العقبات التي تحول دون استلامها، حيث طالبت اللجنة من وزارة الإسكان الوزارة بيان ذلك، والإجراءات التي اتخذتها لمعالجة عوائق وإشكالات تسليم المواطنين تلك المنتجات.

واستطرد قائلاً: “أعضاء لجنة الإسكان في مجلس الشورى يعدون في الواقع هم جهة التقييم الأعلى كفاءة في هذا الجانب، ليس بسبب تميز هؤلاء الأعضاء فحسب، وإنما من واقع أنهم المصب الذي تلتقي عنده العديد من التقارير السنوية لأجهزة الخدمات الحكومية، التي يوضح كل منها الكثير من علاقات الارتباط والتكامل الأفقية بين هذه الأجهزة في أداء المسؤوليات والمهام المناطة بها”.

واختتم مقاله قائلا: “إن المتابع البسيط لقطاع الإسكان تنتابه الحيرة أمام ما يعلن من حين لآخر عن الأرقام والإنجازات في هذا القطاع، مقابل ما يطلع عليه من إحصاءات عن تراجع في عدد رخص البناء، وما يستمع له من معاناة المنشآت الصغير ومتناهية الصغر في قطاع المقاولات، المعتمدة في نشاطها على تنفيذ المشروعات التي تصدر لها تلك الرخص كل عام، وما ينشر في قوائم شركات الإسمنت من تراجع في المبيعات والأرباح، فما بالك بحال أعضاء لجنة الإسكان في مجلس الشورى التي بين أيديهم الكم الكبير من البيانات والمعلومات التي يناقض البعض منها الآخر، وتحتاج إلى مزيد من الشفافية من أجل فك رموز ما ينتاب الجميع من حيرة وشكوك”.