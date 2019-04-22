شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: ترامب يقرر عدم تجديد إعفاءات عقوبات نفط إيران اعتبارا من مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عدم التجديد لإعفاءات العقوبات المفروضة على نفط إيران اعتبارا من مايو المقبل، حسبما ذكرت فضائية العربية فى خبر عاجل منذ قليل.

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