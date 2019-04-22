قطيع من الضباع يهاجم موقعا للجيش اليمني... وذعر في المدينة

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بأن قطيعاً من الضباع اقتحم، الليلة الماضية، موقعاً للواء 115 مشاة في الجيش اليمني، يتمركز على جبل بقرية أماجل التابعة لمديرية لودر شمال شرقي أبين.

وأضاف أن هجوم الضباع المفترسة دفع الجنود لإطلاق النار عليها، ما أدى إلى نفوق أحدها وإصابة آخر وهروب باقي القطيع.

وأشار إلى أن إطلاق حامية الموقع النار بكثافة، أثار حالة من الذعر لدى سكان القرية، ظناً منهم أن الموقع يتعرض لهجوم من تنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا والمدرج على قوائم التنظيمات الإرهابية في العالم) الذي تنتشر عناصره في المديريات الوسطى من المحافظة.

وتصاعدت، أمس الأحد، المعارك بين الجيش اليمني المدعوم من التحالف، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الضالع وسط اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" إن معارك تدور في جبهة الحشاء غرب الضالع، إثر هجوم لمقاتلي "أنصار الله" على مواقع للجيش والمقاومة الشعبية الموالية له في الزقماء والتباشع والخضراء.

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وأضاف أن قتلى وجرحى سقطوا في صفوف "أنصار الله" خلال المعارك التي يستميت فيها مقاتلو الجماعة من أجل قطع خط الزقماء والتقدم باتجاه منطقة حجر أولى مناطق مديرية الضالع، مركز المحافظة.

وذكر أن تعزيزات للقوات الحكومية وصلت إلى جبهة الزقماء بالحشاء، في ظل استمرار هجمات "أنصار الله" ومحاولات مقاتليها التقدم.

وفي جبهة بيت الشوكي، أفاد المصدر بتواصل المواجهات في منطقة بيت الشرجي عقب تسلل مقاتلين من "أنصار الله" الى مواقع للجيش.

وأشار إلى اندلاع مواجهات أخرى بين الجيش ومقاتلي "أنصار الله" في منطقة عزاب بقعطبة، وفي منطقة حبيل السماعي القريبة من قرين الفهد في العود، عقب اشتباكات أوقعت قتلى من الطرفين، بينهم قائد موقع يبار التابع للقوات الحكومية في جبهة العود، نجيب الحالمي وثلاثة من مرافقيه.