شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» توضح طريقة احتساب مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تلقى الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات على “تويتر” استفساراً بشأن مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة وكيفية احتسابها.

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وقالت إحدى المواطنات في تساؤلها: “أصدرت تأشيره للسائق خروج وعودة مدتها 120 يوماً.. هل الـ 120 يوماً تُحسَب من تاريخ الإصدار أم من تاريخ السفر؟”.

وردت الجوازات بقولها: “إذا كانت تأشيرة الخروج والعودة محددة مدة صلاحيتها بالأشهر فيجب السفر خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار التأشيرة، وتحتسب مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة من تاريخ أول خروج، كما تحتسب مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة من تاريخ الإصدار إذا كانت محددة صلاحيتها بتاريخ أو مدة معينة”.