شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» توضح طريقة احتساب مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تلقى الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات على “تويتر” استفساراً بشأن مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة وكيفية احتسابها.
وقالت إحدى المواطنات في تساؤلها: “أصدرت تأشيره للسائق خروج وعودة مدتها 120 يوماً.. هل الـ 120 يوماً تُحسَب من تاريخ الإصدار أم من تاريخ السفر؟”.
وردت الجوازات بقولها: “إذا كانت تأشيرة الخروج والعودة محددة مدة صلاحيتها بالأشهر فيجب السفر خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار التأشيرة، وتحتسب مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة من تاريخ أول خروج، كما تحتسب مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة من تاريخ الإصدار إذا كانت محددة صلاحيتها بتاريخ أو مدة معينة”.
كانت هذه تفاصيل خبر «الجوازات» توضح طريقة احتساب مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.