شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن»: خفض دعم المسافرين خارج المملكة.. في حالة وحيدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه يتم خصم جزء من قيمة دعم المواطنين المتواجدين خارج المملكة في حالة تجاوزت مدة تواجدهم خارج المملكة 90 يوماً.

وتلقى الحساب الرسمي للبرنامج على “تويتر” تساؤلاً جاء فيه: “أنا مسجل في حساب المواطن، وحالياً سافرت بعثة لأكثر من سنة، هل لي أحقية في الحساب أم لا بد من إغلاقه؟”.

ورد حساب المواطن بقوله: “في حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيتم صرف الدعم، ويتم خصم نسبة من استحقاقك في حال تجاوزت مدة تواجدك خارج المملكة أكثر من 90 يوماً خلال السنة الميلادية الواحدة”.