الان تتابع في يوم الأرض 2019: محاولات مستمرة للحد من تدمير الكوكب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل القاهرة - الخليج 365:

يحتفل العالم في الثاني والعشرين من أبريل من كل عام، بيوم الأرض العالمي، في ظل تحديات خطيرة يواجهها النظام البيئي لكوكب الأرض، قد تتسبب في أخطار واسعة الانتشار عليه، وتتمثل في التأثيرات على المناخ والاحتباس الحراري، وانقراض العديد من الكائنات التي يحافظ وجودها على استمرار كوكب الأرض.

قضايا يوم الأرض 2019

تحاول المنظمات المعنية، في يوم الأرض 2019، لفت الانتباه إلى حماية التنوع، من خلال التوعية بمخاطر الانقراض السريع للتنوع في جميع أنحاء العالم. وترتبط هذه القضية ارتباطًا مباشرًا بالنشاط البشري الذي يسبب تغير المناخ وإزالة الغابات والتلوث.

وتقول شبكة يوم الأرض، المسؤولة عن تنظيم الاحتفالات بيوم الأرض، إن 40% من أنواع الطيور في العالم البالغ عددها 11 ألف نوعا في تراجع وأن 75 بالمائة من الشعاب المرجانية في العالم تتعرض لضغوط. يشجع يوم الأرض مؤيديه على اتخاذ إجراءات فردية لإبطاء معدل الانقراض، حيث تتضمن الأفكار القابلة للتحقيق بسهولة كالاستغناء عن استهلاك اللحوم، وقطع استخدام المبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب.

تحذيرات يوم الأرض 2019

أكدت الأمم المتحدة أن تغير المناخ سبق يمكننا الفوز به، ونشرت عبر صفحتها تصريحا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، يقول فيه: “كل يوم نخفق فيه فى العمل المناخى هو يوم نخطو فيه بعض الشئ نحو مصير لا يريده أحد منا، مصير سيتردد صداه عبر الأجيال فى الأضرار التى لحقت بالبشرية والحياة على الأرض، مصيرنا فى أيدينا والعالم يعتمد علينا جميعا للإرتقاء إلى مستوى التحدى قبل فوات الأوان”.

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احتفالات يوم الأرض

احتفلت المنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة، اليوم، بيوم الأرض، من خلال تداول أحدث التوصيات حول الوضع الحالي لكوكب الأرض والاخطار المحيطة به وكيفية العمل للمساهمة في تجنبها.

كما احيا محرك البحث جوجل، احتفال يوم الأرض ، بعرض أبرز مظاهر التنوع البيئة وأقدمها على الكوكب، ومنها طائر القطرس المتجول، صاحب الجناحين الطول بين الطيور الحية حول العالم، وكذلك شجرة الخشب الأحمر الساحلية، وهي أيضا الشجرة الأطول في العالم.

ما هو يوم الأرض؟

طرح السناتور الأمريكي جايلورد نيلسون فكرة ترسيم يوم الأرض في الرزنامة العالمية، يوم 22 من أبريل عام 1970، بعد أن شاهد الكارثة البيئية التي سببها تسرب النفط في سانتا باربارا في العام 1969. هذا الحادث تسبب في مقتل أكثر من 3500 طائر قبالة ساحل كاليفورنيا. وشهد يوم الأرض الأول، حضور 22 مليون أمريكي تظاهروا احتجاجًا على تدمير البيئة، مما أدى ذلك إلى إنشاء وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة وإصدار مجموعة من التشريعات البيئية.

وفي السنوات التي تلت أول حدث يهتم بقضايا البيئة، انتشر يوم الأرض في جميع أنحاء العالم ويتم الإحتفال به حاليا في أكثر من 190 دولة.