تعرف جنسيات ضحايا تفجيرات سريلانكا الأجانب

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت شرطة سريلانكا أن 37 أجنبيا على الأقل قتلوا في الاعتداءات التي استهدفت كنائس وفنادق في العاصمة كولومبو وضواحيها، الأحد، وأدت إلى مقتل وإصابة المئات.

وارتفعت حصيلة التفجيرات التي استهدفت في أحد الفصح فنادق فخمة وكنائس في أنحاء مختلفة من البلاد، الإثنين، إلى 290 قتيلا وأكثر من 500 جريح.

ومن بين القتلى سياح أو زوار أستراليون وأميركيون وبريطانيون وصينيون ودنماركيون وباكستانيون وبلجيكيون وهنود وأتراك وبرتغاليون وهولنديون، في حين لا يزال 9 أجانب في عداد المفقودين.

أعلنت أستراليا، الاثنين، مقتل اثنين من مواطنيها من عائلة واحدة، وإصابة مثلهما، في الهجمات والتفجيرات التي استهدفت، قبل يوم، كنائس وفنادق في سريلانكا.

ونقل إعلام محلي عن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، قوله إن المصابيْن ينتميان لنفس العائلة، وكانا يقيمان في سريلانكا، مشيرًأ إلى أن أحدهما مزدوج الجنسية (أسترالية سريلانكية).

وأضاف موريسون أن مواطنيْن آخريْن، يحملان جنسية مزدوجة، أصيبا بجروح في التفجيرات التي وقعت بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بعيد الفصح.

ولفت موريسون إلى أن وضعهما الصحي مستقر، وأنهما يتلقيان العلاج حاليا، حيث أصيب أحدهما بشظايا، فيما كسرت قدم الثاني.

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وحذرت أستراليا مواطنيها من السفر إلى سريلانكا.

وذكرت وزارة الخارجية السريلانكية، أن 3 بريطانيين وشخصين آخرين يحملان الجنسيتين الأمريكية والبريطانية معا، قتلوا في الهجمات، التي لقيت إدانة عالمية واسعة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن "عدة مواطنين أمريكيين كانوا من بين القتلى" في تفجيرات سريلانكا.

وأعلنت وزارة الخارجية الدنماركية أن ثلاثة من مواطنيها قتلوا خلال الهجمات، في حين لقي مهندسان تركيان كانا يعملان في أحد المشاريع في سريلانكا، مصرعهما.

ومن بين القتلى أيضا مواطنة هولندية تبلغ من العمر 54 عاما، قتلت في التفجير الذي استهدف فندق "سينامون" في العاصمة كولومبو.

وقالت وزارة الخارجية السريلانكية في بيان إنه تم التحقق حتى الآن من جنسيات 11 شخصا من بين القتلى الأجانب في الهجمات، ومن بينهم 3 هنود، وواحد برتغالي.

وذكرت تقارير صحفية صينية أن أحد الرعايا الصينيين من بين قتلى الهجمات.