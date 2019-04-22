سريلانكا: جماعة مسلحة محلية وراء انفجارات كنائس القيامة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي حمّلت حكومة جزيرة سريلانكا، اليوم الاثنين، جماعة مسلحة محلية، مسؤولية الهجمات الإرهابية التي استهدفت، عدد من الكنائس والفنادق بالبلاد، أمس الأحد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الصحة السريلانكي، راجيتا سيناراتني، في كولومبو، كبرى مدن البلاد.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن سيناراتني قوله: إن "جماعة مسلحة محلية تسمى (جماعة التوحيد الوطنية)، هي المسؤولة عن الهجمات الانتحارية التي وقعت الأحد".

وأضاف أن "الانتحاريين السبعة الذين نفذوا الهجمات المتزامنة على 3 كنائس و3 فنادق فاخرة في العاصمة كولومبو وحولها، هم مواطنون سريلانكيون".

Advertisements

ولم يستبعد الوزير وجود ارتباطات خارجية للجماعة المسلحة رغم أنها محلية.

وأسفرت ثماني هجمات بسريلانكا، أمس الأحد، عن مقتل ما لا يقل عن 290 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين، وفق الشرطة المحلية.

وتزامنت الهجمات مع احتفالات المسيحيين بـ"عيد الفصح" في سريلانكا التي تعتبر دولة ذات غالبية بوذية، فيما يبلغ عدد المسيحيين الكاثوليك فيها 1.2 مليون، من إجمالي سكان البلاد المقدر بـ21 مليونًا.