دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي HONOR ترفع معايير التصوير الفوتوغرافي بهاتفها الجديد HONOR 10i

أطلقت علامة HONOR، الرائدة في قطاع الهواتف الذكية، اليوم هاتفها الجديد HONOR 10i في المملكة العربية العربية السعودية خلال حدث أقيم في الرياض. ويظهر تصميم الهاتف HONOR 10i الخبرة العميقة التي تتمع بها HONOR في هذا المجال، ويبرز التزام الشركة الراسخ بتقديم أفضل التقنيات والمزايا الرئيسة المطلوبة في الهواتف الذكية بسعر لا يضاهى.

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صمم الهاتف HONOR 10i بعناية فائقة كي يتيح لنا الاتصال والتفاعل والتعبير بأساليب فريدة من خلال الصور ومقاطع الفيديو، حيث زود بأحدث تقنيات HONOR لكاميرات الهواتف الذكية الرائدة؛ ويشمل ذلك كاميرا خلفية بثلاث عدسات تساعد المستخدمين على تحقيق أقصى استفادة مع قائمة شاملة من أهم المزايا وكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

HONOR ترفع معايير التصوير الفوتوغرافي بهاتفها الجديد HONOR 10i alqiyady 1 HONOR ترفع معايير التصوير الفوتوغرافي بهاتفها الجديد HONOR 10i

وتعليقاً على إطلاق الهاتف الجديد، قال كريس سان بيغونغ، رئيس علامة HONOR في الشرق الأوسط وإفريقيا: "تنطلق HONOR من فهمها لاحتياجات الشباب ورغبتهم في التعبير عن أنفسهم بطريقة فريدة ، فتبذل جهوداً حثيثة لتحسين قدرات كاميرات هواتفها الذكية لتلبية احتياجات التقنية والتصميم والتعبير الشخصي والمشاركة المجتمعية بصورة أفضل ولهذا صمِم HONOR 10i بكاميرا ثلاثية العدسات وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل من أجل تمكين الجيل النشط على وسائل التواصل الاجتماعي من التقاط ومشاركة أجمل اللحظات الثمينة في حياتهم بسهولة. يجسد الهاتف HONOR 10i مرة أخرى التزام HONOR بتقديم أقوى المزايا المميزة بسعر في متناول الجميع."

تعرف علامة HONOR بأنها منتجة للهواتف المبتكرة المزودة بالمزايا المتقدمة والتي تدعمها باستراتيجية تسويق مناسبة، ما جعلها هذا في بلدها الأصلي -الصين- العلامة التجارية الإلكترونية رقم واحد للهواتف الذكية، فضلًا عن أنه جعلها تحقق نتائج مجدية عالميًا بنسبة نمو بلغت 170% لمبيعاتها العالمية في العام 2018. وفي العام ذاته وصلت HONOR إلى المرتبة الرابعة بين أفضل العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية بحصة سوق قفزت بنسبة 230% وفق تقرير جي إف جي. وتحتل HONOR المرتبة الرابعة في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا بعد أن ارتفعت حصتها السوقية بنسبة 530 بالمئة في العام 2018 وفق تقرير جي إف جي أيضًا.

مزايا HONOR 10i الرئيسة

كاميرا بثلاث عدسات لتلقط كل ما تشاهده

تبلغ دقة كاميرا HONOR 10i الرئيسة 24 ميجابكسل، وتلتقط المشاهد بواقعية مذهلة مع تفاصيل غنية ووضوح فائق وألوان نابضة بالحياة، فهي تتمتع بحساسية ضوء عالية وتتيح مرور المزيد منه بفضل عدستها ذات الفتحة العريضة f/1.8 مع مستشعر Quadra CFA، ما يتيح التقاط صور استثنائية في الأماكن منخفضة الإضاءة.

العدسة الثانية ذات زاوية عريضة بقيمة 120 درجة، وهي ميزة لا تشاهدها عادة إلا في الهواتف الذكية عالية المستوى. وستمكنك من التقاط المشهد الكامل للمباني الشهيرة والرؤية الكاملة للشاطئ الطويل والرؤية البانورامية للمدينة أينما كنت فيها.

وللارتقاء بالتصوير إلى آفاق أعلى، يوفر الجهاز وضع التصوير الليلي الفائق بخاصية AIS، للتصوير ليلاً بسهولة دون الحاجة لحامل ثلاثي القوائم، ويدعم الذكاء الاصطناعي ذلك بالقدرة على التعرف على عدة أنواع من المشاهد يصل إلى 22 فئة من الأشياء وأكثر من 500 مشهد، لإلتقاط صور فوتوغرافية احترافية بسهولة.

كاميرا سيلفي استثنائية بدقة 32 ميجابكسل

يقدم الهاتف HONOR 10i كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل مدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي لتكون أفضل كاميرا أمامية من HONOR حتى الآن. وتنقل الكاميرا الجديدة صور السيلفي إلى مستوى آخر، حتى أنك تستطيع أن تحولها إلى ملصقات أشبه بصور المشاهير بمقاس متوسط يبلغ 2.3×1.7 مترًا دون أن تفقد التفاصيل. وتعمل خوارزميات التجميل المدعومة بالذكاء الاصطناعي على إنتاج صور السيلفي بطريقة ذكية بناء على الجنس والعمر ولون البشرة لتصبح جميلة بصورة طبيعية.

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تعمل كاميرا السيلفي في هاتف HONOR 10i بفضل تقنية التصوير مع الإضاءة الخلفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، على ضبط شدة التعرض للضوء بأفضل مستوى تحت أي إضاءة سواء كانت الإضاءة خلفية أو جانبية أو أمامية. وتتحقق هذه الإمكانيات المذهلة للإضاءة من خلال الموصفات التي تتمتع بها العدسة بدقة 32 ميجابكسل مع تحسين حساسية الـ ISO وتقنية ملء حلقة الضوء ومستشعر كوادرا.

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تجارب فريدة من جميع الجوانب

يوفر المزيج القوي بين عتاد الجهاز وبرامجه تجربة متطورة تشبه هواتف الفئة الأولى ما يتيح لك تحقيق أقصى استفادة من كل ما تفعله؛ وكل ذلك في راحة يدك.

الهاتف HONOR 10i قطعة فنية رائعة التصميم، ويأتي بتصميم متدرج وبثلاثة ألوان جميلة: الأسود وتدرج طيف الأحمر، وتدرج طيف الأزرق. وهو مريح الحمل بجسم منحني ثلاثي الأبعاد وزوايا مستديرة. وتقدم شاشته بمقاس 6.21 بوصة عرضًا كاملًا خال من الحواف، مع ثلمة كاميرا أمامية صغيرة جدًا، فتصل نسبة سطح الشاشة إلى مقاس جسمه أكثر من 90%، ما يقدم للمستخدم تجربة ترفيه غامرة.

يعمل هاتف HONOR 10i بالاعتماد على رقاقة المعالج كيرين 710 ليقدم تجربة سلسة وسريعة ترقى إلى تجربة الهواتف الذكية من الفئة المميزة. وتعمل ذاكرة رام بسعة 4 جيجابايت فيه على تعزيز سرعة المعالجة، في حين تتيح سعة التخزين بقيمة 128 جيجابايت الاحتفاظ بلحظاتك المفضلة ومشاهدة المسلسلات التلفازية التي تفضلها أينما كنت وأنت على الطريق.

يعتمد الهاتف HONOR 10i على نظام التشغيل EMUI 9.0 المطور من أندرويد 9 ليقدم تجربة أكثر ذكاءً فهو يمثل ترقية شاملة لنظام التشغيل ذو واجهة استخدام بسيطة ومختصرة ونظام إدارة بيانات محسن وتجربة استخدام محسنة. ولا يكتفي فقط بأنه يوفر لك مساعدًا شخصيًا يحسب السعرات الحرارية في وجباتك من خلال فحص الطعام، بل يعمل أيضًا كأنه مكتبتك العامة التي تجيب على جميع أسئلتك.

الأسعار والتوفر

يتوفر HONOR 10i بذاكرة رام سعة 4 جيجابايت + 128 جيجابايت بسعر 999 ريال بلون تدرج طيف الأحمر وتدرج طيف الأزرق والأسود لدى جميع قنوات البيع في المملكة العربية السعودية. ويمكن طلبHONOR 10i مسبقًا بلون تدرج طيف الأزرق أو الأسود بدءًا من 11 أبريل 2019. ومن المقرر أن يطرح للبيع في المتاجر بدءًا من 18 أبريل 2019. وسيتوفر منه لون تدرج طيف الأحمر ابتداء من 26 أبريل 2019.

سماعات HONOR FlyPods Lite

أكدت HONOR أيضاً بأنها ستطلق سماعات HONOR FlyPods Lite اللاسلكية قريباً في الأسواق السعودية بسعر 349 ريال سعودي.

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