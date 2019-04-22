دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي اختبار: هل يمكنك تخمين الاسم الأصلي لهذه الشركات الشهيرة؟

من المعروف أنه كلما كان اسم الشركة أو العلامة التجارية جذابًا، كلما زادت فرصها في تحقيق الانتشار والنجاح، كما أن اختيار الاسم المناسب ليس أمرًا سهلًا تنجح فيه كل الشركات منذ يومها الأول.

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فهناك العديد من الشركات الشهيرة بدأت بأسماء غير تلك التي أصبحت تُعرف بها في الوقت الحالي، لدرجة أن القليلين فقط هم من يعرفون الأسماء الأصلية لتك الشركات الناجحة.

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شارك معنا في هذا الاختبار، واختبر قدرتك على تخمين الاسم الأصلي لهذه الشركات الشهيرة:المزيد:

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