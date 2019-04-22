دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تطبيق Google Photos يدعم الآن الأجهزة القابلة للطي ظهر على التقنية بلا حدود.

تدفع شركة جوجل قريباً للمستخدمين تحديث جديد من تطبيق Google Photos، والذي يأتي بميزة دعم الأجهزة القابلة للطي.

بدأت عملاق البحث في دفع تحديث جديد من تطبيق صور جوجل للمستخدمين، والذي يجلب بعض المميزات الجديدة وتحسينات، حيث يأتي من بينها ميزة المؤشرات التي تتيح للمستخدمين معرفة محتوى الصور الذي يتم نسخه إحتياطياً، أو المحتوى الذي يتم مزامنته على الأجهزة المستخدمة.

Advertisements

كما تستعد شركة جوجل للجيل القادم من الأجهزة القابلة للطي ومنها هاتف العملاق الكوري Galaxy Fold الذي ينطلق للمستخدمين خلال الأسبوع المقبل، حيث يدعم هذا التحديث من صور جوجل هذه الفئة من الأجهزة، مع توقعات بتفاعل التطبيق لآلية فتح وغلق الشاشة في الهواتف القابلة للطي.

المصدر

هذا الموضوع تطبيق Google Photos يدعم الآن الأجهزة القابلة للطي ظهر على التقنية بلا حدود.