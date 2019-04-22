دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي مراجعة لهاتف HONOR 10i

ينتمي الهاتف الذكي HONOR 10i إلى فئة الهواتف الموجهة للسوق المتوسطة، وهو شقيق للهاتف HONOR 10، بالإضافة إلى أنه إصدار معزز المزايا من هاتف الميزانية الاقتصادية HONOR 10 Lite. يمتاز HONOR 10i بتصميم أنيق يعلوه تدرج لوني من طيفين لونيين ، وهو مزود بكاميرا أمامية قوية بدقة 32 ميجابكسل وكاميرا ثلاثية على الجانب الخلفي وبسعر مناسب جدًا.

ونلقي الضوء هنا بشكل مفصل عن أهم المزايا الرئيسة لهذا الهاتف، والتي نرى أنها تستحق اهتمامك.

© alqiyady مراجعة لهاتف HONOR 10i

المزايا الرئيسية والاختبارات المقترحة

لحظات أغنى: التقط المزيد عبر الكاميرا الثلاثية المطورة

لم تعد الكاميرا الثنائية ميزة متقدمة لا تتوفر إلا في الهواتف الرائدة أو حتى في هواتف الفئة المتوسطة فقط، فكيف هو الحال مع الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؟ هذا ما تجده في الجهاز HONOR 10i، فهو يتضمن كاميرا أساسية بدقة 24 ميجابكسل لالتقاط جميع التفاصيل، وكاميرا بعدسة 17 ملم للّقطات العريضة بزاوية 120 درجة، وعدسة مخصصة لاكتشاف تفاصيل العمق ، وبهذا يتمكن الجهاز HONOR 10i من إظهار نسخة مطابقة للمناظر أمام عينيك. ويضاف إلى ذلك أداء الكاميرا الخلفية والتي دعمت بفتحة عدسة عريضة من مقاس F/1.8، وحساس Quadra CFA قادر على التقاط الصور في حالات الإضاءة المنخفضة، ويهيمن على كل ذلك خوارزمية ذكاء اصطناعي مطورة لتحسين صورك بذكاء مدهش.

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1. كاميرا رئيسة بدقة 24 ميجابسكل: التقاط كل التفاصيل

التقط الصور أولاً، ثم عدِّلها لاحقًا دون أن تفقد شيئًا من التفاصيل، فالجهاز HONOR 10i مزود بكاميرا خلفية عالية الجودة بدقة 24 ميجابكسل قادرة على التقاط صوراً واضحة ودقيقة جدًا وكأنك تراها بعينيك. لا بد أحيانًا أن ترغب في اقتصاص جزء غير مرغوب به من الصورة ، فمثلًا قد تريد التخلص من صورة أحد المارة خاصة في حال كان يأخذ 30% من صورتك. أو ربما تكتشف شيئًا مشوقاً في الصورة...ربما لوحة جميلة على جدار قديم، فترغب في تسجيلها والاحتفاظ بسجلات حصرية لها. وتعني الصور عالية الجودة التي يلتقطها HONOR 10i بهذه العدسة أن صورك لن تفقد وضوحها ودقتها حتى إن قربتها بقيم كبيرة.

سير الاختبار المقترح: خذ لقطة بعيدة من معلم معماري شهير ، كي ترى التفاصيل الدقيقة الرائعة التي يلتقطها الهاتف بعدسته الرئيسة بدقة 24 ميجابكسل

افتح تطبيق الكاميرا ثم التقط صورة بعيدة لأحدى المباني الشهيرة ذات التفاصيل المعمارية الدقيقة، ثم كبّر الصورة لترى كيف التقطت الكاميرا تلك التفاصيل. أو بإمكانك التقاط صورة لأحد أصدقائك من بعيد ثم كبّر الصورة لترى تفاصيل وجهه بدقة.

الصورة الأصلية:

© alqiyady مراجعة لهاتف HONOR 10i

الصورة المكبرة:

© alqiyady مراجعة لهاتف HONOR 10i

الصورة واضحة جدًا حتى عندما تكبرها كثيرًا.

2. عدسة بزاوية واسعة جداً 120 درجة: زاوية أوسع، عالم أوسع.

إضافة إلى الكاميرا الأساسية بدقة 24 ميجابكسل، توجد عدسة أخرى مخصصة لرؤية العالم من زاوية واسعة، فالعدسة من مقاس 17 مم تتيح لك التقاط صوراً بزاوية عريضة تبلغ 120 درجة. وللمقارنة، تظهر عدسة كاميرا الهاتف الذكي التقليدية الصور بزاوية تبلغ 78 درجة.

2.1 سير الاختبار المقترح: للمقارنة، التقط صورتين من النقطة ذاتها لمبنى تاريخي شهير (مثل الكرملين في موسكو)، مرة بالوضع العادي ومرة بوضع الزاوية العريضة.

افتح تطبيق الكاميرا وشغّل «Wide-Angle Mode» على الجانب الأيمن من الشاشة. إن تغيرت الأيقونة من 1X إلى «Wide» فيعني هذا أنك فعّلت «وضع الزاوية العريضة» بنجاح.

© alqiyady مراجعة لهاتف HONOR 10i

© alqiyady مراجعة لهاتف HONOR 10i

استخدام «Wide-Angle Mode» لتلتقط المشهد الكامل والرائع للمباني والمناظر الطبيعية وتصبح صورك كأنها بطاقات بريدية.

2.2 سير الاختبار المقترح: من النقطة ذاتها، التقط صورة لمجموعة من الأشخاص بالوضع العادي وقارنها بالصورة الملتقطة في وضع الزاوية العريضة.

في «Wide-Angle Mode» ستتمكن من ضم مجموعة أكبر من الأشخاص في الصورة الجماعية.

وضع الزاوية العريضة:

© alqiyady مراجعة لهاتف HONOR 10i

وضع الزاوية العادية:

© alqiyady مراجعة لهاتف HONOR 10i

2.3 سير الاختبار المقترح: التقط صورة لفرقتك الموسيقية المفضلة أو فريق كرة القدم المفضل لديك بعدسة واسعة زاوية التصوير جدًا.

سيتمكن عشاق الموسيقى من استخدام الهاتف HONOR 10i لالتقاط صور لفرقتهم المفضلة وهي على خشبة المسرح خلال حضورهم للحفلات الموسيقية.

© alqiyady مراجعة لهاتف HONOR 10i

وسيتمكن عشاق الرياضة من ألعاب كرة القدم أو السلة أو غيرها بسهولة التقاط صور تتضمن في إطاراتها كامل أركان الملعب ويشمل ذلك مرميي الفريقن، بل يمكنهم حتى بث اللعبة كاملة بصورة حية على منصات التواصل الاجتماعي دون الحاجة إلى تحريك الهاتف جيئة وذهاباً.

2.4 الاختبار: استمتع بزاوية التصوير العريضة جداً في تصوير الفيديو

يتوفر «Wide-Angle Mode» أيضاً عند التقاط مقاطع الفيديو ما يمكنك من تسجيل حركة المشهد البانورامي لشوارع المدينة.

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3. وضع التصوير الليلي الفائق للقطات ليلية مذهلة

يساعدك هاتف HONOR 10i أيضًا على اغتنام اللحظات الرومانسية والأجواء النابضة بالحياة في الليل. وتتيح العدسة ذات الفتحة العريضة F/1.8 للكاميرا الأساسية دخول مزيد من الضوء إلى الحساس، لتقديم صورة بسطوع أعلى دون إبطاء سرعة الغالق، وبالتالي أداء أفضل في ظروف الإضاءة المنخفضة. ويرفع حساس Quadra CFA حساسية الكاميرا للضوء في الأماكن المظلمة، ليزيد سطوع الصورة.

ويساعد وضع AI Stabilizing على تحسين التصوير الليلي، إذ يحلل الاهتزازات الناجمة عن التصوير باليد ويثبت الصورة، ما يضمن التقاط صور عالية الجودة خالية من الاهتزازات في الليل. وهكذا يمكن للمستخدمين ترك حامل الكاميرا ثلاثي القوائم في المنزل، واستكشاف الشوارع في المساء، والتقاط صور للألعاب النارية والأضواء الجميلة.

3.1 سير الاختبار المقترح: التقط صورة لمناظر المدينة مساءً

افتح تطبيق الكاميرا واختر أيقونة " Night" للدخول إلى الوضع الليلي.

© alqiyady مراجعة لهاتف HONOR 10i

3.2 سير الاختبار المقترح: اختبر الوضع الليلي في مختلف حالات الإضاءة المنخفضة (مثل التجول مساءً، أو في مطعم مضاء بمصابيح خافتة)

في مختلف ظروف الإضاءة المنخفضة، يلتقط HONOR 10i مصادر الإضاءة الساطعة بتحديد أفضل للحواف، ويحافظ على حيوية المشهد.

3.3 اختبار مقترح: ضبط الآيزو وسرعة الغالق في الوضع الليلي

إذا كنت مصورًا محترفًا، يمكنك ضبط الآيزو وسرعة الغالق لاختيار تأثير الإضاءة المفضل لديك.

© alqiyady مراجعة لهاتف HONOR 10i

© alqiyady مراجعة لهاتف HONOR 10i

4. تقنية الذكاء الاصطناعي

تتعرف الكاميرا المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي على أكثر من 500 مشهد في 22 فئة، وتطبق أفضل الإعدادات تلقائيًا لالتقاط الصورة المثالية. واستنادًا إلى خوارزمية الذكاء الاصطناعي فيها، يمكن للكاميرا تحديد وجوه الأشخاص والخلفية وتحسين اللقطة، وذلك بتعديل وقت التعرض وضبط الألوان وفقًا لأنواع المشاهد المختلفة، وإنتاج أفلام وصور احترافية.

4.1 اختبار: التقط صورة لمشهد طبيعي، لتحسنها خوارزمية الذكاء الاصطناعي

افتح تطبيق الكاميرا وانقر على أيقونة "AI" في الزاوية اليمنى العليا لتفعيل وضع التصوير المعزز بالذكاء الاصطناعي.

© alqiyady مراجعة لهاتف HONOR 10i

التقط صورة مع تفعيل وضع التصوير المعزز بالذكاء الاصطناعي وأخرى دونه للمقارنة.

التقط صور سيلفي أفضل: التقط أفضل الصور الممكنة باستخدام الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل

بالإضافة إلى الكاميرا الخلفية المتطورة ثلاثية العدسات، يوفر HONOR 10i للمستخدمين تجربة سيلفي رائدة. الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل وتقنية تصوير الإضاءة الخلفية بالذكاء الاصطناعي، ستجعلك الأفضل في الصور الشخصية بين أصدقائك.

5. كاميرا أمامية رائدة بدقة 32 ميجابكسل لصور سيلفي فائقة الوضوح

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يتضمن HONOR 10i كاميرا سيلفي رائدة دقتها 32 ميجابكسل، وفتحة f / 2.0 عريضة توفر صورًا فائقة الجودة. ويمنح الميجابكسل المرتفع صورًا عالية الوضوح، وبتفاصيل مذهلة، ويمكن تكبير أي صورة سيلفي إلى مقاس 2.3 × 1.7 متر دون نقصان الدقة.

سير الاختبار المقترح: التقط صورة سيلفي لك وللأشياء الموجودة في الخلفية، وأمعن النظر في دقة تفاصيل وجهك والخلفية، كل هذا بفضل الكاميرا بدقة 32 ميجابكسل.

© alqiyady مراجعة لهاتف HONOR 10i

من الواضح أنها دقة عالية لموضوع التصوير والخلفية.

6. خوارزمية التجميل المدعومة بالذكاء الاصطناعي: تجميل لإطلالة مذهلة

يشعر جيل وسائل التواصل الاجتماعي بالقلق حينما يريدون التقاط صور السيلفي لمشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب المخاوف من تقديمها شكلاً لا يحبونه عن أنفسهم. فنحن جميعًا نريد أن نبدو بأقصى مستويات الجمال على وسائل التواصل الاجتماعي، أليس كذلك؟! ولهذا يتدخل وضع التجميل المدعوم بالذكاء الاصطناعي في HONOR 10i لينتج أفضل صور السيلفي لكل منا.

يدعم HONOR 10i التعرف على الوجوه بطريقة ثلاثية الأبعاد ويكتشف أكثر من مئة نقطة على الوجه بدقة عالية على مستوى البكسل ليحسن تفاصيل الوجه. وتعمل خوارزمية التجميل المدعومة بالذكاء الاصطناعي على ضبط مظهرك بناء على الجنس والعمر ولون البشرة، فتضيف اللمسات النهائية الرائعة إلى صورك الشخصية لتحصل على مظهر مذهل وطبيعي.

خوارزمية التجميل قابلة للتخصيص وفق رغبتك، وهي مفيدة خصوصًا لالتقاط صور السيلفي الجماعية، فهي تضمن تطبيق تأثير بوكيه بطريقة دقيقة وصحيحة مع تأثيرات تجميل محددة على وجه كل شخص في المجموعة عند التقاط صورة بالكاميرا الأمامية.

6.1 الاختبار: جرب تحسين صورة سيلفي باستخدام التجميل المدعوم بالذكاء الاصطناعي بتأثير طبيعي مذهل

افتح « Camera» وتحول إلى الكاميرا الأمامية. اختر « Portrait Mode»

© alqiyady مراجعة لهاتف HONOR 10i

في «Portrait Mode» مرر الشريط لضبط « Beauty level» كما تشاء.

© alqiyady مراجعة لهاتف HONOR 10i

6.2 الاختبار: في «Portrait Mode»، اختر إضاءة مختلفة (no lighting, soft lighting, butterfly lighting, split lighting, stage lighting) لضبط تأثير السيلفي المفضل لديك.

6.3 الاختبار: نشط تأثير بوكيه (Bokeh) لجعل الخلفية ضبابية

© alqiyady مراجعة لهاتف HONOR 10i

7. تقنية ضبط الإضاءة الخلفية للصور بالذكاء الاصطناعي: صورة سيلفي مثالية تحت أي إضاءة

تمثل الإضاءة الجيدة العامل الأساسي في التقاط صور سيلفي جميلة، لكن توفرها في كل زمان ومكان مستحيل تقريبًا، فمن أين لنا إضاءة تشبه استوديو المحترفين للحصول على لقطة مثالية؟ لكن لا مشكلة فبضبط الإضاءة الخلفية للصور بدعم من الذكاء الاصطناعي في HONOR 10i، تصبح جميع ظروف الإضاءة مثالية.

عندما تلتقط صورة سيلفي مع تنشيط وضع الذكاء الاصطناعي في الجهاز HONOR 10i تعمل الخوازمية المعنية على تحليل الصورة بذكاء، وتجري المعالجات اللازمة للحصول على أفضل النتائج. فهي تتعرف على حالات الإضاءة المختلفة وتضبطها لتحصل على وضوح رائع وألوان طبيعية حتى بوجود إضاءة خلفية.

فإضافة إلى تقنية ملء ضوء حلقة الشاشة تعمل عدسة الدقة 32 ميجابكسل المحسنة بإنتاج صورة سيلفي مثالية تحت أي ضوء. واعتمادًا على حساس Quadra الذي يزيد حساسية الكاميرا الأمامية للضوء إلى درجة عالية يتقن الهاتف HONOR 10i التصوير حتى في حالات الإضاءة المنخفضة.

7.1 سير الاختبار المقترح: التقط صورة سيلفي تحت إضاءة منخفضة (في قاعة حفلة مثلاً) لاختبار ميزة ضبط الصورة ذات الإضاءة الخلفية

انتقل إلى «Camera» وتحول إلى الكاميرا الأمامية ثم انقر على أيقونة «AI» في الجزء العلوي لتنشيط «AI Photography» ثم التقط سيلفي ضمن مكان ضعيف الإضاءة.

© alqiyady مراجعة لهاتف HONOR 10i

© alqiyady مراجعة لهاتف HONOR 10i

حتى في ظروف الإضاءة الخافتة، تبدو الصورة التي التقطها HONOR 10i محتفظة بالتفاصيل والألوان الطبيعية لوجه الشخصية، ما يعني أن المستخدمين سيسجلون ذكريات الحفلات بثقة أكبر.

7.2 سير الاختبار المقترح: التقط صورة سيلفي تحت ضوء خلفي (مثلًا عند شروق الشمس في شارع مضاء باستخدام مصابيح النيون) لاختبار ميزة ضبط الصورة ذات الإضاءة الخلفية

© alqiyady مراجعة لهاتف HONOR 10i

نعلم أن الضوء الخلفي مزعج عندما تلتقط صورة سيلفي فهو يجعل صورتك داكنة، ولهذا تعمل خوارزمية الذكاء الاصطناعي على تحسين تأثير الإضاءة بمعالجة الصورة وتنتج صورة واضحة ومشرقة تحت الإضاءة الخلفية.

أداء عام طاغٍ

إضافة إلى الأداء العام القوي للجهاز HONOR 10i، وكاميراته القوية من الجانبين الأمامي والخلفي، زودته HONOR بثروة من العتاد السريع والتطبيقات المفيدة. ولم يؤدي هذا إلى ضخامة حجمه، بل على العكس، فجسمه المنحني ثلاثي الأبعاد مع ألوانه المتدرجة يمنحا حامله مظهر الأناقة الدائمة.

تصميم منحني ثلاثي الأبعاد

الهدف الأسمى لعلامة HONOR أن تمنح المستخدمين أجهزة جميلة يحبونها ويأخذونها معهم أينما ذهبوا وهم يشعرون بالرضا عنها. ولهذا صممت الهاتف HONOR 10i ليكون منحينًا من جوانبه الأربعة، فضلًا عن أنه ذو زوايا مستديرة ما يجعل حمله مريح جدًا لأن تصميمه المنحني ينسجم بتناغم طبيعي مع منحنيات يديك، فيمكنك من حمله بثقة وراحة بيد واحدة. وهو يتيح للمستخدمين الوصول بسهولة إلى عناصر واجهة الاستخدام بالقرب من الجزء العلوي من الشاشة لالتقاط صورة السيلفي المتقدمة بيد واحدة.

فن التدرج اللوني

© alqiyady مراجعة لهاتف HONOR 10i

ألوان الجهاز HONOR 10i مستوحاة من اللونين المميزين اللذين ابتكرا في مركز باريس للجماليات للهاتف HONOR 10 ليعكسا جمال ألوان شفق الفجر، ولهذا يمتاز بتصميم جميل متدرج من اللونين: تدرج طيف الأزرق، وتدرج طيف الأحمر. ويضاف إليهما لمسة من اللون الأرجواني ليمنحه مظهرًا براقًا.

ويمثل هذا التدرج اللوني الجديد المزدوج تحسينًا على التدرج أحادي اللون من الساطع إلى الداكن في الجهاز HONOR 10 Lite، ما يضيف طبقة حيوية جديدة إلى مظهر الهاتف. وبفضل مستوى الصناعة الرفيع لدى HONOR وتقنية الليثوغرافيا الضوئية ثلاثية الأبعاد يظهر اللون المتدرج بتأثير لامع ومشرق ومضيء يعكس الأنوار بجمال آخاذ.

أما من يفضلون المظهر الكلاسيكي فسيجدون في اللون الأسود للهاتف HONOR 10i ما يرضي أذواقهم فهو ذو مظهر أنيق عاكس للضوء مع لمسة لماعة تجعل الهاتف مكملًا طبيعيًا لذوقك الرفيع وأناقتك العالية.

شاشة الإظهار المتفوق

© alqiyady مراجعة لهاتف HONOR 10i

يبلغ مقاس شاشة الجهاز HONOR 10i قيمة 6.21 بوصة وهي بلا إطار ومزودة بثلمة تشبه اللؤلؤة، وتبلغ نسبتها الباعية 19.5:9 وترفع نسبة الشاشة إلى الجسم إلى أكثر من 90%، فتقدم تجربة مشاهدة أفضل بعرض كامل وبوضوح عال كامل مع بقائها قابلة للاحتواء في جسم جهاز نموذجي من مقاس 5.2 بوصة.

تجربة مشاهدة ممتازة - وضع راحة العين

يقدم الجيل الجديد من وضع راحة العين المعتمد من TüV Rheinland، على تقليل إشعاع الضوء الأزرق المنبعث من الشاشة لحماية عينيك ووقاياتها من الإجهاد، وخاصة في الضوء الخافت. وحينما تستخدم وضع Easy Reader ستستمتع بالقراءة على الهاتف كما لم تفعل قبلاً (وضع Easy Reader حصري لتطبيق القراءة من HONOR.)

ذاكرة تخزين بسعة 128 جيجابايت: مكتبة ترفيه نقالة

تساعد ذاكرة رام بسعة 4 جيجابايت في تسريع المعالجة لتحصل على تجربة سلسة، فإن سعة التخزين 128 جيجابايت توفر لك مكتبة الترفيه النقالة لتستمتع بها أينما كنت، وهي قابلة للتوسع حتى 512 جيجابايت.

ويضاف إلى ذلك أنها تفيدك في الاحتفاظ بمجموعة واسعة من اللقطات التي تصورها لتفخر بها أمام أصدقائك كلما قابلتهم. أما كثيروا الأسفار فسيجدون في مكتبة الترفيه بسعة 128 جيجابايت الحل السحري للتسلية على الطريق، بمشاهدة جميع الأعمال الدرامية المفضلة لديك وتطبيقات السفر المفيدة وكتيبات المعلومات السياحية، وستمكن عشاق الموسيقى بتخزين عدد ضخم من الأغاني - من موسيقى شوبان إلى الهيب هوب.

EMUI 9.0: قوة لحياة أكثر ذكاءً

يستند نظام التشغيل EMUI 9.0 إلى أحدث إصدار من نظام أندرويد 9 ويقدم واجهة استخدام مختصرة، ونظامًا معززًا لإدارة البيانات مع أفضل تجربة استخدام للهاتف النقال

© alqiyady مراجعة لهاتف HONOR 10i

GPU Turbo 2.0

تقنية ثورية تسرع أداء معالج الرسوميات وكفاءته بصورة ثورية لتقدم أداءً أعلى بكثير في توليد الرسوميات ما يمنح المستخدم تجربة لعب سلسة وسريعة على كامل الشاشة.

الاتصال المدعوم بالذكاء الاصطناعي

بفضل شريحتين تدعمان شبكات الجيل الرابع والاتصال المستقر بالإنترنت، يتمكن الجهاز من تحسين جودة المكالمة بالاعتماد على تقنية الاتصالات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فهي تقنية تتعرف بذكاء على مكان المستخدم، فتعرف مثلًا إن كان قد دخل إلى المصعد أو غادره، وتستعيد بثوانٍ قليلة إشارة شبكة الجيل الرابع.

فتح القفل الذكي بالتعرف على الوجه + التعرف على بصمة الإصبع

الهاتف HONOR 10i مزود بقدرة على التعرف سريعًا على الوجه ليفتح قفله، لكنه مجهز أيضًا بنظام التعرف على العيون المغلقة، فلا يفتح القفل إن كانت العيون مغلقة، ما يوفر مستوى أمن أعلى. وتخزين بيانات التعرف على الوجه في محفظة آمنة توفر طبقة إضافية من الأمان لبياناتك الشخصية.المزيد:

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تم نشر هذا المقال على موقع القيادي