هذا الموضوع توقعات محللي السوق تؤكد نجاح خدمة البث Disney بلس عند إطلاقها في نوفمبر ظهر على التقنية بلا حدود.
تعد خدمة بث الفيديو Disney بلس أحد خدمات البث المرتقب إطلاقها رسمياً في 12 من شهر نوفمبر، وقد توقع محللي وخبراء السوق النجاح والإنتشار لهذه الخدمة الجديدة عند إنطلاقها رسمياً إلى المستخدمين.
تستعد شركة Disney لإطلاق خدمة بث الفيديو الجديدة Disney بلس في 12 من شهر نوفمبر قبل نهاية هذا العام، وقد أوضح كلاً من محللي LoupVentures وأيضاً Pat Bocchicchio أن Disney لديها بالفعل قاعدة كبيرة من الجمهور الذي يفضل المحتوى الكلاسيكي المميز للشركة، كما أنها أشتهرت بالفعل بالمحتوى الترفيهي المميز الذي يجذب الكثير من المستخدمين.
كما أشار المحللين أن Disney لديها محتوى مميز أيضاً من الأفلام إلى جانب أفلام الرسوم المتحركة الكلاسيكية، والتي سيتمتع المستخدمين بمشاهدتها عند الطلب، أيضاً من المتوقع أن يتوفر للمستخدمين المحتوى المميز من أفلام Star Wars، ومحتوى استديوهات 20th Century Fox، ليتمتع مستخدمي الخدمة بالحلقات الجديدة دائماً من العروض المميزة من Simpsons وMarvel على سبيل المثال.
ومن المقرر أن تتوفر خدمة Disney بلس بإشتراك شهري بقيمة 7 دولار شهرياً، أو 70 دولار سنوياً، وهي رسوم أقل من خدمة Netflix، إلا أن التوقعات تشير إلى إرتفاع رسوم Disney بلس لاحقاً أيضاً.
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هذا الموضوع توقعات محللي السوق تؤكد نجاح خدمة البث Disney بلس عند إطلاقها في نوفمبر ظهر على التقنية بلا حدود.
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