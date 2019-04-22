دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي قفزة قياسية.. هواوي تكشف عن نتائج أعمالها للربع الأول من 2019

كشفت شركة هواوي تكنولوجيز، اليوم الاثنين، عن ارتفاع إيراداتها في الربع الأول من 2019 بنسبة 39 في المئة بواقع 179.7 مليار يوان بما يعادل 26.81 مليار دولار، وذلك في أول نتائج فصلية على الإطلاق تعلنها الشركة.

صورة: هاتف هواوي بي 30 بروP30 pro يأتي بهذه الميزة الخارقة alqiyady 1 صورة: هاتف هواوي بي 30 بروP30 pro يأتي بهذه الميزة الخارقة

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وأضافت الشركة الأكبر في صناعة معدات الاتصالات في العالم، إن هامش صافي الربح وصل إلى 8 في المئة بالربع الأول، مؤكدة أنه مرتفع بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لكنها لم تكشف عن صافى ربحها.

رسميا.. هواوي تزيح الستار عن هاتفي P30 و P30 Pro alqiyady 1 رسميا.. هواوي تزيح الستار عن هاتفي P30 و P30 Pro

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يأتي ذلك في الوقت الذي تكثف فيه الولايات المتحدة الأمريكية من حملتها ضد الشركة، فيما تحث بعض حلفائها على منعها من بناء شبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول، فيما تنفى هواوي أي تهم توجهها أمريكا.

هواوي P30 Pro بحساسية ISO 409600 وأربع كاميرات خلفية alqiyady 1 هواوي P30 Pro بحساسية ISO 409600 وأربع كاميرات خلفية

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وأكدت هواوي أنها شحنت في الربع الأول من العام الجاري 59 مليون هاتف ذكي، في حين تؤكدة شركة أبحاث السوق ستراتيجي أناليتيكس، أن الشركة شحنت في نفس الفترة من العام 2018 39.3 مليون هاتف فقط، مما يعنى أنها شهدت قفزة ايضًا في شحن الهواتف الذكية في الفترة الحالية. المزيد:

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