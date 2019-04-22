شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت والرئيس الموريتانى يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح جلسة مباحثات رسمية بقصر بيان ظهر اليوم الاثنين، مع الرئيس الموريتانى محمد ولد عبدالعزيز، والوفد الرسمى المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للكويت، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

وترأس الجانب الكويتى فى جلسة المباحثات الرسمية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، وعدد من كبار المسئولين الكويتيين، وعن الجانب الموريتانى الرئيس محمد ولد عبدالعزيز، وعضوية أعضاء الوفد الرسمى المرافق له.

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وقال وزير شؤون الديوان الأميرى الشيخ على جراح الصباح - فى بيان صحفي- إن المباحثات تناولت استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتنميتها فى المجالات كافة، بما يحقق تطلعاتهم.

وأضاف أن المباحثات شملت أيضا توسيع أطر التعاون بين الكويت وموريتانيا، لخدمة مصالحهما المشتركة، بالإضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.