شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة لطائرة كويتية بعد ارتطامها بكتلة ثلجية فى مطار رفيق الحريرى ببيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وكالات عالمية صور جديدة لطائرة ركاب كويتية، بعد اصطدامها بكتلة ثلجية على ارتفاع 8 آلاف قدم، خلال عملية هبوطها، أمس الأحد، فى مطار رفيق الحريرى الدولى بالعاصمة اللبنانية بيروت.



الطائرة بعد هبوطها

وكانت الخطوط الجوية الكويتية، أعلنت عن هبوط إحدى طائراتها بسلام وبشكل طبيعى فى مطار رفيق الحريرى الدولى فى العاصمة اللبنانية بيروت، بعد تعرضها لارتطام مفاجئ بكتلة ثلجية عابرة.

Advertisements



مقدمة الطائرة ويظهر عليها آثار الارتطام

وأوضحت الشركة فى بيان صحفى، أن الطائرة من طراز إيرباص ( 320 A)، والمتجهة إلى بيروت تعرضت لارتطام مفاجئ بكتلة ثلجية عابرة، وهبطت طبيعيا فى المطار، مشيرة إلى أنه جار إصلاح الطائرة من قبل الفرق الفنية التابعة للشركة، موضحة أنه تم نقل الركاب إلى أحد الفنادق، إلى حين عودة الطائرة.