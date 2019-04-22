شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سفير مصر بالإمارات: كان للمرأة مشاركة كبيرة بالتصويت على التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال السفير شريف البديوى، سفير مصر فى دولة الإمارات، أن عملية التصويت على التعديلات الدستورية والتى استمرت على مدار ثلاثة أيام وأغلقت أمس وانتهت أيضا عملية الفرز، تمت بيسر وكان أبناء الجالية على درجة كبيرة من الوعى بأهمية المشاركة فى عملية التصويت فى هذه المرحلة للمحافظة على الاستقرار وللمضى قدما فى مسيرة التنمية والبناء التى بدأتها مصر بعزيمة كبيرة، ظهر وعى المصريين جليا فى الإقبال الكثيف على المشاركة .

محررة الخليج 365

أضاف البديوى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه كانت للمرأة مشاركة كبيرة فى عملية التصويت، وأضاف أن السفارة حرصت على التواصل مع أبناء الجالية بعد إعلان اللجنة الوطنية للانتخابات عن موعد التصويت على التعديلات الدستورية لإعلامهم بالحدث وتحفيزهم على المشاركة .

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وأشار إلى أن عملية تأمين الاستفتاء شملت التأمين خارج السفارة، وتم الإعداد له بالتنسيق مع الشرطة الإماراتية، إذ قامت بالتأمين الكامل بمحيط السفارة المصرية، ومن داخل السفارة أيضا تم الاستعداد له بشكل كامل وتم إلغاء الإجازات والراحات لكافة العاملين بالسفارة في أبو ظبي والقنصلية بدبى وأعضاء السفارة على درجة عالية من التدريب لاستقبال مثل هذه الفعاليات، وأشاد البديوي، بالجهود التي بذلتها الجهات المسؤولة في دولة الإمارات العربية المتحدة في تنظيم هذا الحدث على درجة كبيرة من الدقة .

وأكد أن معدلات التصويت كانت في تزايد مع توالي الأيام الثلاثة للتصويت، مؤكداً حرص المواطنين المصريين على الإدلاء بأصواتهم رغم ارتفاع درجة الحرارة في هذا التوقيت من العام، والذي تعاملت معه السفارة بأبوظبي بسرعة شديدة بتوفير خيمة مكيفة لاستقبال الناخبين من المواطنين المصريين القادمين للإدلاء بأصواتهم في السفارة .

وأنهت سفارة مصر فى أبو طبى أمس الاستفتاء على مقترحات التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب مؤخرا، وذلك بلجنة الاقتراع داخل مقر السفارة المصرية بأبوظبى، بعد أن استمر التصويت طوال ثلاثة أيام، من الجمعة حتى الأحد من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.