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ذكر ذلك موقع "النهار" الجزائري، اليوم الاثنين 22 أبريل / نيسان.
Youtub/dsa
وتابع الموقع: "من أسباب التوقيف أيضا، تضخيم فواتير استيراد تجهيزات، واستيراد عتاد مستعمل مع امتيازات جمركية".
ولفت الموقع إلى أن مصالح الدرك قامت بتوقيف الإخوة كونيناف (رضا عبد القادر، وعبد الكريم طارق)، مشيرا إلى أن توقيفهم جاء بشبهة إبرام صفقات عمومية مع الدولة دون الوفاء بالتزاماتهم.
وتشهد الجزائر تغييرات كبيرة في السلطة السياسية للبلاد على خلفية حراك شعبي واسع مستمر اندلع يوم 22 فبراير/شباط 2019 قبيل الانتخابات الرئاسية ودفع الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، البالغ 82 عاما من عمره والذي يعاني من مشاكل صحية، للتخلي عن الترشح لولاية خامسة والاستقالة من منصبه.
كانت هذه تفاصيل خبر التلفزيون الجزائري: توقيف "الإخوة كونيناف" في إطار تحقيقات فساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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