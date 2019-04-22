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وأصدرت سفارة السعودية في مانيلا، تحذيرا وصفته بـ"العاجل" من الـ36 الساعة المقبلة، بعدما اقتربت "عاصفة مناخية خطيرة" في الفلبين.
© AFP 2019 / Charism Sayat
وطالبت السفارة من مواطنيها باتباع الإرشادات الصادرة من السلطات الفلبينية، بشأن العاصفة والمتجهة نحو منطقة مينداناو، والتي من المتوقع استمرارها لمدة 36 ساعة.
وأوصت السفارة المواطنين السعوديين إلى التواصل معها في حالة الطوارئ على هواتف السفارة والملحقية.
وكان المركز الأوروبي لرصد الزلازل، قد أعلن، اليوم الاثنين، عن وقوع زلزال بقوة 6.3 بمقياس ريختر في منطقة لوزون شمال غربي مانيلا في الفليبين.
وبحسب المرصد، فقد وقع الزلزال في الساعة 17:11 بالتوقيت المحلي على مسافة 65 كلم شمال غربي العاصمة مانيلا.
واستمرت الهزة بحسب شهادات المواطنين لمدة 20 ثانية، ولم يعلن عن حصول أي إصابات حتى الساعة.
كانت هذه تفاصيل خبر 36 ساعة خطرة... السلطات السعودية تصدر تحذيرا عاجلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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