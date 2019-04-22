36 ساعة خطرة... السلطات السعودية تصدر تحذيرا عاجلا

وأصدرت سفارة السعودية في مانيلا، تحذيرا وصفته بـ"العاجل" من الـ36 الساعة المقبلة، بعدما اقتربت "عاصفة مناخية خطيرة" في الفلبين.

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ودعت السفارة السعودية جميع السعوديين الموجودين في الفلبين أو القادمين إليها ضرورة "أخذ الحيطة والحذر"، بعدما اقتربت العاصفة المناخية "شيدينغ".

وطالبت السفارة من مواطنيها باتباع الإرشادات الصادرة من السلطات الفلبينية، بشأن العاصفة والمتجهة نحو منطقة مينداناو، والتي من المتوقع استمرارها لمدة 36 ساعة.

وأوصت السفارة المواطنين السعوديين إلى التواصل معها في حالة الطوارئ على هواتف السفارة والملحقية.

وكان المركز الأوروبي لرصد الزلازل، قد أعلن، اليوم الاثنين، عن وقوع زلزال بقوة 6.3 بمقياس ريختر في منطقة لوزون شمال غربي مانيلا في الفليبين.

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وبحسب المرصد، فقد وقع الزلزال في الساعة 17:11 بالتوقيت المحلي على مسافة 65 كلم شمال غربي العاصمة مانيلا.

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واستمرت الهزة بحسب شهادات المواطنين لمدة 20 ثانية، ولم يعلن عن حصول أي إصابات حتى الساعة.