وكتب ابن راشد على "تويتر"، اليوم الاثنين 22 أبريل / نيسان: "صورة وصلتني عبر متسوق سري لمستوى الخدمات في بريد الإمارات. ليس هذا مستوانا ولا خدماتنا، ولن يكون ضمن فريقي من يستمر في تقديم هذا المستوى".
وتابع نائب رئيس الإمارات: "أرسلنا فريقا للتحقق من مستوى خدمات بريد الإمارات في أحد مراكزهم، وعاد الفريق بهذا التقرير".
وأضاف: "أضعه أمام الجميع بكل شفافية وأقول لجميع من في الحكومة، لن يمر شيء دون متابعة بكل شفافية ".
ويشير التقرير إلى وجود بعض نقاط القصور، في معاملات خاصة بالمتعاملين في بريد الإمارات، التي ربما لا توافق تطلعاتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب صورة من مكتب بريد... نائب رئيس الإمارات يحذر موظفي الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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