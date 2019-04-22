أمريكا ترسل مزيداً من الأسلحة والمعدات إلى "ي ب ك-بي كا كا"، شرقي سوريا

دير الزور/ محمد مستو/ الخليج 365

وصلت خلال الأيام القليلة الماضية المئات من الشاحنات المحملة بالمساعدات العسكرية الأمريكية إلى مناطق سيطرة منظمة "ي ب ك-بي كا كا" الإرهابية، في محافظة دير الزور، شرقي سوريا.

وأفادت مصادر محلية مطلعة لمراسل الخليج 365، أن المساعدات وصلت إلى حقل "العمر" النفطي، و ضمت آليات ومعدات حفر، إلى جانب أسلحة وذخائر تم تخزينها في الحقل، الذي تحول مؤخراً إلى مستودع كبير للاسلحة.

وأشارت المصادر إلى أن كمية الأسلحة والذخائر المرسلة لحقل "العمر"، زادت بشكل كبير خلال الأيام الماضية، بالرغم من طرد تنظيم داعش الإرهابي من المنطقة.

ولفتت المصادر إلى أن قسم كبير من آليات ومعدات الحفر وزعت على بلديات المنظقة، وسط شكوك من أن تقوم "ي ب ك" بنقل هذه الآليات واستخدامها في عمليات حفر الخنادق والأنفاق التي دأبت على القيام بها، في مناطق سيطرتها على طول الحدود السورية التركية.

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ويقع حقل "العمر" بريف ديرالزور الشرقي، وهو أكبر حقل نفط في سوريا، و يضم عدد كبير من آبار النفط والغاز وفيه معمل للغاز ومحطة توليد للكهرباء ومدينة سكنية نموذجية.

واتخذت القوات الأمريكية الحقل قاعدة لها بعد سيطرتها عليه في أيلول/ سبتمر الماضي، ويتمركز في الحقل إلى جانب القوات الأمريكية، عناصر تابعة لـ "ي ب ك".

وفي 11 سبتمبر/أيلول 2018، أطلقت "ب ي د/بي كا كا" وقوات التحالف الدولي التي تقوده الولايات المتحدة ، عملية عسكرية ضد آخر معاقل "داعش" في دير الزور، وتمكنت في آذار/ مارس الماضي من طرد تنظيم داعش منها.

واتبع التحالف الدولي و"ي ب ك"، في تلك العملية، أسلوب القصف المكثف، الذي طال الكثير من الأحياء المدنية، ما أسفر عن عن مقتل مئات المدنيين.



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