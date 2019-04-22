محاولات لإنقاذ 5 تحت أنقاض بناية انهارت بالعاصمة الجزائرية

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الاناضول

تحاول قوات الدفاع المدني الجزائرية إنقاذ 5 أشخاص ما زالوا تحت أنقاض بناية قديمة انهار منها طابقين بوسط العاصمة.

جاء ذلك وفق ما قاله ياسين برناوي الناطق باسم إدارة قوات الحماية المدنية (الدفاع المدني) للإذاعة الحكومية.

وصبيحة الإثنين انهار طابقان من بناية قديمة تتكون من أربعة طوابق بحي القصبة العتيق بمحاذاة مسجد كتشاوة الذي يعود إلى العهد العثماني بوسط العاصمة.

وحسب برناوي، لا زالت أسباب الحادثة مجهولة، لكن وفق شهادات السكان فإن هناك 5 أشخاص تحت الأنقاض حاليا تحاول فرقنا إخراجهم.

وصنفت منظمة "يونسكو" حي "القصبة" العام 1992، ضمن التراث الإنساني العالمي، ووصفتها بأنها من أجمل المواقع المطلة على المتوسط.

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و"القصبة" التي يعود تاريخها إلى قرابة 2000 سنة، تم تشييد أهم بناياتها في العهد العثماني (بين 1516و1592) على الجبل المطل على البحر بالجزائر العاصمة.

وخلال فترة الوجود العثماني (1516-1830) أصبحت مقرا للوالي العثماني، وقاعدة عسكرية مهمتها الدفاع عن البلاد، كما يقول مؤرخون.

وشيدت "القصبة"، وفق الطراز العثماني، وتضم عدة قصور أهمها قصر "الداي" (الحاكم العثماني)، كم تضم مئات البنايات القديمة وتقول السلطات أنها أطلقت عام 2016 مخططا لترميمها بمبلغ 250 مليون دولار.

وتدهورت وضعية هذا الحي العثماني منذ الفترة الاستعمارية للجزائر (1830-1962)، وتسعى السلطات إلى إعادة الاعتبار له كمعلم تاريخي.

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