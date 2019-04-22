انفجار جديد قرب كنيسة تم استهدافها أمس في العاصمة السريلانكية

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صحيفة الخليج الالكترونية
حدث انفجار جديد، اليوم، قرب كنيسة تم استهدافها أمس في العاصمة السريلانكية لتصبح عدد الانفجارات 9، والسلطات السريلانكية تعلن حالة الطوارىء، اعتباراً من منتصف هذه الليلة، إثر اعتداءات أحد الفصح الدامية.
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