4 الألف متدرب يؤدون الاختبارات بتقنية ابها

أميرة الشهري

تفقد عميد كلية التقنية بابها الاستاذ الحسين بن سالم ال عثمان يرافقه وكلاء الكلية ، صباح اليوم ، سير الاختبارات بالكلية .

حيث تجولوا في أقسام الكلية شملت “المعامل والقاعات”، والتقى خلالها بالمتدربين، واستمعا إلى آرائهم ومقترحاتهم حيال العملية التدريبية وأداء الاختبارات.

وأثنى ال عثمان ، على جهود جميع أعضاء التدريب و الكفاءات الموجودة في سبيل خدمة المتدربين وتهيئة المناخ الملائم للمتدربين لأداء الاختبارات ، وتمنى للمتدربين التوفيق والنجاح . قائلاسرني المبادرات التي ظهرت ومنها توفير المياة والعصير لأبناءنا المتدربين وغيرها من المبادرات الجميلة .

وأضاف ال عثمان ان الكلية أنهت استعدادها منذ وقت مبكّر لأداء الاختبارات حيث تم عقد اجتماعات مع وكلاء الكلية ومشرفي الفروع ورؤساء الأقسام لتهيئة الأجواء للمتدربين حيث تضم الكلية اكثر من 4 الألف متدرب في مرحلة الدبلوم والبكالوريوس يتدربون في اكثر من 13 تخصصا بالكلية وفِي فرع الكلية بحي المؤظفين وفرعها برجال المع .

وحث ال عثمان الجميع الى بذل المزيد من الجهود والإشراف على سير الاختبارات والاستماع لاراء ومقترحات المتدربين بِمَا يضمن لهم النجاح