من النماص الى جنوب المكارم تتجدد العزه ويمتد النصر

أميرة الشهري

دشن محافظ النماص الاستاذ / حسن بن فراج الشهري ؛ اليوم حملة التبرع بالدم لمساندة جنودنا البواسل تحت شعار «عطاؤك حياه»، وذلك ضمن برنامج التمكين المجتمعي بالنماص

وأوضح رئيس التمكين المجتمعي أن المبادرة تعد من المشاركة المجتمعية واستشعار المسؤولية، للذين يقدمون أرواحهم ودماءهم الغالية دفاعا عن الدين والوطن، لافتا إلى أن الحملة تم الإعداد لها منذ وقت مبكر ووضع جميع الترتيبات الكفيلة بنجاحها، حيث انطلقت عند 10 صباحا بالمركز الترفيهي بالمستشفى العام وستستمر لمدة 3 آيام

وأيد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، هذه المبادرة وأعضاء اللجنة لحضة زيارته لمحافظه النماص

وقد شكر مدير المستشفى العام كلن من مودي كافيه وفريق النماص التطوعي ومحل لافندر والإعلامين لمساهتمهم في نجاح هذه الحملة وتم تكريمهم

حفظ الله وطنا وحفظ الله جنودنا البواسل على الحدود .

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