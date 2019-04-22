” بريد سراة عبيدة ” يحتفي بترقية عددا من موظفيه

ابها

كرم مدير بريد محافظة سراة عبيدة الأستاذ معيض بن سعيد آل هادي عددا من موظفيه المترقين الى مراتب وظيفية جديدة والمتميزين ؛ تقديرا لجهودهم المبذولة خلال عملهم وما سخّروه من وقتهم وجهدهم لخدمة الوطن أولاً ثم لخدمة هذا الصرح الشامخ.

وأكد آل هادي خلال كلمة ألقاها خلال التكريم أن تكريمكم واجب علينا، مقابل ما قمتم به من جهد مميز لوطنكم الغالي أولاً، ولعملكم؛ وهذا أمر يستحق منا فعلاً الثناء، والتكريم والإشادة ومشاركتكم فرحتكم ونتمنى منكم الجد والاجتهاد وأن تكون هذه الترقية حافزا لكم في تقديم الأفضل في الأيام القادمة .

من جهتهم, قدم المكرمون شكرهم لجميع زملائهم القائمين على الحفل، معبرين عن سعادتهم العارمة، وقالوا: “تكريمكم لنا اليوم دليل على الوفاء، وهو أمر ليس بمستغرب عليكم , وسنعمل في المستقبل بكل جد وأمانه خمتا للوطن الغالي ولهذا الكيان العظيم .

وقد شملت الترقيات والذين احتفى فيهم مكتب البريد كلا من : متعب جابر ال كردم و عبدالله سعد ال مسعد و سعيد مبارك آل عوضه.

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