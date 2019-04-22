البنوك: من المستبعد استخراج البطاقات الائتمانية عن بعد في المستقبل القريب

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ أنه من المستبعد أن يكون هناك في المستقبل القريب أي عملية تقنية حديثة لاستخراج العميل بطاقته الائتمانية عن بعد.

وأوضح حافظ وفقا لـ”اليوم” أن البطاقات الائتمانية تعد ضمن عمليات إقراض وتمويل العميل، وهذا يتطلب من البنك أن يقوم بخطوات وإجراءات ترتبط بسياسة الإقراض والتمويل للعملاء وفقا لمبادئ التمويل المسؤول للأفراد.

وبين أن استخراج تلك البطاقات يتطلب أيضا دراسة الجدارة الائتمانية للعميل والرجوع بموافقة العميل إلى سجله الائتماني لدى “سمة”، لافتا إلى أن منح هذه البطاقات لا يشكل عبئا ماليا يرهق كاهل حامل البطاقة.