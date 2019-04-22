قوات_الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين من محافظة بيت لحم

الخليج - واس

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم، أربعة فلسطينيين من بيت لحم، بينهم طفل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في بيت لحم بان قوات الاحتلال اعتقلت كلا من، يزن خالد عايش، وفراس عمر الجعيدي، وعنان احمد حميدة، من مدينة بيت جالا غرب بيت لحم، وإبراهيم خالد بلاصي من بلدة بتير غربا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.